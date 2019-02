Además de su talento en la actuación, Aracely Arámbula es conocida también por su belleza y figura envidiable. La actriz suele compartir con sus fans en redes sociales sexys fotos en las que presume el espectacular cuerpazo del que es dueña a sus 43 años, fruto de arduas horas en el gimnasio y una vida saludable. Y aunque esta atractiva mujer es soltera, al tener dos pequeños hombres en casa, sus hijos Miguel y Daniel, algunos pensarían que los celos no se harían esperar, ya que la estrella de telenovelas es el centro de constantes halagos y piropos por parte de sus seguidores. Al respecto, La Chule reveló qué piensan sus niños de las fotos sensuales que suele publicar.

Al asistir al estreno de la obra Entre Mujeres, Aracely fue cuestionada sobre si a sus hijos, de 10 y 12 años, les molesta de alguna forma sus sexys posts en Instagram, lo que la guapa actriz descartó rotundamente. "No, para nada... No son celosos", dijo en entrevista con el diario Reforma antes de señalar que lo que ilustran dichas imágenes son momentos de felicidad, mismos que gusta de compartir con sus fieles fans. A menudo, la protagonista de La Doña publica fotos en las que deja ver su trabajado cuerpo en diminutos bikinis, lo que le merece miles de likes y halagos, los cuales aseguró recibe gustosa. "Me encantan y los agradezco mucho. Uno debe de sentirse bien. La verdad son piropos muy lindos, la mayoría de la gente siempre me pone cosas hermosas”, comentó a dicho diario.

No obstante, al ser una figura pública y toda una estrella en las redes sociales, Aracely está consciente de que también está expuesta a las críticas, pero éstas no le quitan el sueño y también las recibe de la mejor forma. "Recibo muy pocas críticas y eso también es muy lindo. Entiendo que siempre tiene que haber alguien a quien critiquen. Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta", dijo en la entrevista en el Teatro 11 de Julio, donde se presenta Entre Mujeres, obra protagonizada por actrices como Edith González, Issabela Camil y Alma Cero.

A punto de estrenar la segunda temporada de la exitosa telenovela La Doña, Aracely Arámbula se encuentra sumamente feliz y agradecida. "Sería un pecado sentirme infeliz. Estoy feliz porque tengo muchos proyectos en puerta y también el amor sigue en nuestras vidas", sostuvo la actriz, quien a varios años de terminar su relación con Luis Miguel, el padre de sus hijos, está plena y realizada en su soltería, enfocándose en su carrera y en sus niños.

A principios de este mes La Chule sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram –como muy pocas veces lo hace- una foto junto a Miguel, su hijo mayor. ¿La razón? El cumpleaños de su pequeño: “Así de bonito comenzó mi 2019, celebrando tu vida mi bello príncipe bello cada día más grande y más amoroso #Agradeciday feliz. Te amo tanto mi amor, infinitas bendiciones en cada paso que des. Siempre estará mi mano y mi corazón para ti”, escribió la actriz junto a la foto, en la que se le ve frente a su primogénito, mirándolo tiernamente y con el atardecer como fondo. Aunque el tiempo ha pasado volando y sus retoños están por convertirse en adolescentes, las cosas no cambian para Aracely, pues sigue siendo una madre amorosa y dedicada.

