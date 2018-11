Aitana Derbez sorprende a sus papás al revelarles qué fue lo que más le gustó de Australia

Ni los koalas, ni los canguros y, mucho menos los parques de diversiones que visitó durante los cuatro meses que vivió en Australia, son lo que más atesora Aitana Derbez de esta temporada fuera de su hogar. Para sorpresa de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, la pequeña de cuatro años de edad se queda con la convivencia familiar.

A su regreso a México, luego de varios meses viviendo del otro lado del mundo, Eugenio Derbez concedió, como parte de la promoción de la cinta El Grich, una entrevista a Andrea Legarreta, para el programa Hoy. Durante la charla, el comediante compartió una linda anécdota al lado de su hija menor, quien consideró que estar cerca de sus papás fue lo mejor de este viaje.

Pese a su apretada agenda de trabajo, Eugenio siempre procura hacer tiempo para la familia aunque, en ocasiones, no lo consigue, situación que no se presentó en Australia: “Me acaba de pasar una cosa bien curiosa, siempre ando de arriba para abajo trabajando y no siempre tengo tiempo de estar con la familia. Acabo de estar en Australia cuatro meses filmando todos los días, yo salía a las cuatro de la mañana todos los días, pero tenía la oportunidad de regresar a las 7 de la noche todos los días y cenar con Ale y con mi niña”, explicó.

La oportunidad de convivir todos los días con su esposa e hija fue algo que quedó marcado en la memoria de su pequeñita: “Ya que veníamos de regreso, una noche que estábamos cenando, le pregunta Ale a Aitana, ‘Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de Australia? –porque fuimos a ver a los koalas, los canguros, parques de diversiones- y la niña de cuatro años, agarra, y nos contesta: ‘cenar con papá y mamá’”.

Impactado por la respuesta de su hija, Eugenio hace consciencia de lo importante que es el amor familia y lo mucho que se necesita en el desarrollo de cualquier pequeño: “Eso me cimbró, me conmovió durísimo que la niña, por encima de los koalas, parques de diversiones, todo lo que hacía todos los días haya dicho, cenar con papá y mamá, eso te habla del mensaje de la película (El Grinch), lo importante que es para los niños el tiempo con los padres”, finalizó.