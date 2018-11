Desde su lanzamiento, La Casa de las Flores fue un éxito rotundo. Sus entrañables personajes lograron ganarse al público, que permanece ansioso a las nuevas temporadas de la famosa serie de Netflix. Ahora, poco después de que se confirmara que Verónica Castro –una de las protagonistas- ya no formará parte del proyecto, han comenzado a surgir rumores respecto a que otra guapa y famosa actriz podría integrarse al elenco, ¿será?

De acuerdo a tales especulaciones, que han cobrado gran fuerza entre los fans de la serie y que incluso ya han sido retomadas por distintos medios, la actriz en cuestión sería ni más ni menos que ¡Bárbara Mori! Aunque hasta el momento ni Netflix ni la misma intérprete lo han confirmado, muchos ya están emocionados con la idea de ver a esta guapa mujer de regreso en la pantalla chica, pues desde hace tiempo que no participa en proyectos televisivos.

De acuerdo a la información que ha circulado en torno al tema, Bárbara tendría un papel importante dentro de La Casa de las Flores pues de acuerdo a esta versión, ella no deseaba tener únicamente una participación especial en la serie. De acuerdo a estas versiones, Mori, habría tenido algunas exigencias con los productores de la serie de Netflix antes de ser convencida de participar, sin embargo, todo esto sigue en calidad de rumor. La actriz de 40 años es conocida por sus inolvidables papeles en telenovelas como Rubí, la cual fue un éxito rotundo desde su lanzamiento en 2004. Sin embargo, más recientemente ha participado en producciones cinematográficas como la película Treintona, soltera y fantástica, la cual también fue muy gustada por el público desde su estreno en 2016.

Sobre La Casa de las Flores, Netflix ha confirmado ya dos temporadas más, las cuales se tiene previsto grabar el próximo año y que estarían disponibles en la plataforma en 2019 y 2010 respectivamente. Sin embargo, estos nuevos capítulos ya no contarán con la participación de Verónica Castro, quien en la serie interpreta a Virgina, la mamá en la familia De la Mora. Fue apenas la semana pasada que la actriz de 66 años se sinceró al respecto y explicó los motivos que la llevaron a decidir no ser parte ya del proyecto, aunque precisó que de ninguna manera esto interfiere la estrecha relación de amistad que mantiene con el director de la producción, Manolo Caro.

Verónica confesó que en un principio se le hizo una propuesta, misma que no le convenció del todo. “No quería, pero así se dio. Estaba pactado solo la primera parte… y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo…”, comentó en una entrevista con el programa Ventaneando. No obstante la talentosa actriz aseguró que las pláticas con Netflix se dieron con toda claridad, algo que además le ha dejado las puertas abiertas para futuros proyectos.

