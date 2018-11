La travesura que la hija de Diego Luna quería arreglar con una ‘ayudadita’ a la maestra

El ingenio de los niños no tiene fin y si de librar un regaño se trata, las opciones son infinitas. Como parte de su participación en una mesa de debate en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Diego Luna contó una anécdota con su hija que a su edad resulta inocente y hasta cómico, pero que preocupó al actor al ser el reflejo de la sociedad mexicana. Resulta que hace poco la pequeña le externó a sus papás su deseo de teñir el color de cabello de un tono divertido, petición a la que los actores accedieron, no sin antes cuestionarle a la pequeña si ya había pedido permiso en la escuela, a lo que ella firmemente respondió que sí. Hasta ahí todo estaba en orden, el problema vino cuando la maestra de la niña mandó llamar a Diego y ella al verse atrapada le propuso a su papá una solución que lo dejó con la boca abierta.

Según contó Luna, antes de llegar a la escuela, la niña ya tenía un plan para librarse del regaño: “El otro día me pasó una cosa: Mi hija se pintó el pelo de color morado y yo siempre le pregunté si había preguntado en la escuela y me dijo sí, dije ¡va! Pues no, no había preguntado en la escuela y me hablaron de su escuela. Pero lo más interesante es que cuando iba hacia allá mi hija me dijo, ‘oye, ¿no le puedes apoyar con algo?”, contó el actor.

Antes la propuesta de la pequeña Diego se preguntó de dónde había adquirido ese tipo de información si en casa no suelen ser parte de ningún tipo de corrupción: “Les prometo que, o sea, nunca me ha visto dar una mordida… no, no nada. Sí me pregunté, ¿De dónde carajos viene esto y por qué mi hija me presenta esto como una solución viable? Además lo decía con plena convicción de que esto iba a funcionar”, explicó.

Si bien Diego sabe que este tipo de información la pudo haber escuchado en cualquier parte y simplemente estaba repitiendo la conducta, la cuestión sobre si en algún momento había conseguido algo con este tipo de soluciones, a lo que la niña respondió: “Papá pues es que así es todo”. Ante el señalamiento de su hija Luna concluyó: “En este país tener hijos representa un examen de dónde venimos, quiénes somos, y por qué hemos llegado a este punto que queremos cambiar brutalmente para entender qué le queremos comunicar a nuestros hijos, porque una niña de ocho años ve a la corrupción como una herramienta útil en la vida”, reflexionó.

El actor narró esto luego de que fue cuestionado por su participación en la serie Narcos, donde interpreta al capo Miguel Felix Gallardo, conocido como El Jefe de jefes quien, en complicidad con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alías Don Neto, tejieron la red de crimen organizado que empoderó al narcotráfico en nuestro país.