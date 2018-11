¡De telenovela! Biby Gaytán recuerda la primera propuesta de matrimonio que le hizo Eduardo Capetillo

Después de 24 años de matrimonio, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se han convertido en una de las parejas más estables del medio del espectáculo mexicano. Se conocieron en 1988 en la época en la que ambos formaron parte de la banda Timbiriche, pero no fue hasta 1992 cuando protagonizaron la telenovela Baila Conmigo, donde la realidad superó la ficción y comenzaron su historia de amor. Aunque en diferentes ocasiones han reconocido que, en un principio, no se caían bien, fue la convivencia en este proyecto lo que los hizo verse con ojos de amor.

Echando un vistazo al pasado, Biby Gaytán encontró un clip de la primera ocasión que el papá de sus hijos pidió su mano. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un clip de un fragmento de la telenovela producida por Luis de Llano, donde Eddy le pide matrimonio a Pilar (sus personajes en la historia): “La primera vez que me propuso matrimonio. Siempre te voy a decir que sí @Capetillo_eduardo”, escribió como descripción del video que está por alcanzar las 200 mil reproducciones.

Aunque claramente esta no fue la propuesta de matrimonio que Eduardo le hizo a Biby en la realidad, sí se convirtió en el preámbulo para la verdadera. Luego del flechazo en este melodrama, los actores llegaron al altar en 1994 en una boda de ensueño de la que fueron testigos millones de televidentes, al ser la primera boda televisada para el público de México, algunas ciudades de Estados Unidos y parte de Latinoamérica.

Durante un programa especial que El Gordo y la Flaca transmitió luego de la boda de la pareja, Eduardo declaró que el día que unió su vida con la Biby fue uno de los más especiales en su vida: “Todo el día fue maravilloso, un día muy especial, pero el poder compartir esos momentos tan importantes para nosotros con nuestros seres queridos yo creo que fue, al menos para mí, algo que no voy a olvidar jamás”, declaró el actor. En esta misma entrevista, Capetillo reconoció que la actriz es el amor de su vida: “El pensar o llegar a imaginarme que algún día podamos a llegar a estar separados es algo que no puedo ni concebir, no me cruza la idea por la mente”, finalizó.

