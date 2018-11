Juan Soler ante las preguntas de su situación con Maki: 'Les pido respeto y así va a quedar'

Tranquilo y dispuesto a proteger los asuntos relacionados con su vida privada, Juan Soler habló por primera vez desde que él y la madre de sus hijas, Maki, dieran a conocer su separación a través de un comunicado. El actor asistió a un evento público y no pudo evitar los cuestionamientos de la prensa, aunque reiteró su postura sin olvidar hacer una importante petición a quienes desean ahondar en las razones de esta firme decisión tomada de común acuerdo. En ese mismo encuentro, el galán también dio detalles de lo que ocurrirá durante la celebración de las próximas fiestas decembrinas, algo que próximamente tendrá que definir.

Con la amabilidad que lo caracteriza, Soler puso un alto a la insistencia de los reporteros, señalando que lo difundido desde un principio serían las únicas palabras que compartiría. “El comunicado está, eso es lo que se va a decir no va a haber más comentarios que ese…”, dijo durante la charla dada a conocer por el programa Hoy. De inmediato, al argentino no dudó en hacer énfasis en el tipo de relación que lleva con la prensa y de lo que espera en esta etapa de constantes cambios. “Yo nunca los he buscado a ustedes para hacerme palanca de nada, ahora les pido respeto y así va a quedar…”, dijo.

Soler asistió a un evento automovilístico invitado por su amigo Christian de la Fuente, quien le ha manifestado su apoyo incondicional estos días en que el galán además se enfoca en sus proyectos profesionales. En esa misma entrevista con los medios, el protagonista de telenovelas respondió al ser cuestionado sobre cómo se encontraban sus hijas, Mía y Azul. “Estoy muy bien, mi familia está muy bien…”. Apenas el 27 de noviembre, él y Maki anunciaron que el principal motivo de su separación se debía al constante distanciamiento que últimamente se había dado por cuestiones de trabajo, asimismo descartaron que existan terceras personas involucradas.

De lo que el actor sí quiso hablar fue de lo que ocurrirá en próximos días, cuando llegue el momento de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, dos fechas importantes que tendrá que definir sobre todo ahora que él se encuentra en México. Recordermos que Maki y sus hijas han radicado en la ciudad de Miami desde hace algunos años. “No está decidido, no tener familia aquí se vuelve siempre bastante complejo y depende también de mis fechas de trabajo. Si no se concreta el proyecto para mediados de diciembre, ahí realmente se toma una decisión de donde pasar las fiestas…”, dijo en otro instante de este evento dado a conocer por Univision.

Juan Soler y Maki celebraron su boda en 2003 y escribieron una historia de amor que por más de una década estuvo llena de momentos extraordinarios, como el nacimiento de su hija Mía, en 2004, y la llegada al mundo de Azul en 2007. Ahora, la pareja llevará este proceso de manera armoniosa, siempre teniendo como prioridad la integridad de sus dos grandes amores. “Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de nuestras hijas que siempre serán nuestra prioridad…”, escribieron en el comunicado.