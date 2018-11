Siempre positiva ante las críticas, Sofía Castro revela cómo logra que no le afecte el qué dirán

Sofía Castro es conocida por su prometedora carrera como actriz, pero también por ser heredera de distintos personajes públicos. La intérprete de 22 años es hija del exitoso productor José Alberto Castro y de Angélica Rivera, quien antes de fungir como Primera Dama de México, tenía una sólida trayectoria en la televisión. Así, desde su nacimiento, esta guapa joven ha tenido sobre sí la gran carga que implica la constante atención no sólo de los fans de sus padres, sino también la de los medios, por lo que siempre ha estado expuesta a constantes críticas. Pero lejos de verse afectada negativamente por lo que comentan de su persona, la primogénita del Güero Castro sabe lidiar con estas situaciones y salir triunfante, y ella misma ha revelado cómo lo logra.

A través de sus Instagram Stories, Sofía realizó una dinámica con sus seguidores para responderles algunas preguntas sobre diversos temas de su vida personal. “¿Cómo le haces para que no te afecte lo que dicen los demás? Siempre he admirado tu valentía”, dice una de los cuestionamientos que le hicieron a la famosa, el cual ella no dudó en responder de la manera más sincera: “Gracias. ¡Jamás dudar de ti, ni de quien eres ni de dónde vienes! Porque solamente uno sabe su historia”, escribió Castro, quien además confesó en la misma plataforma que lo que le molesta de las demás personas es la deslealtad.

Pero esta no fue la única pregunta que respondió Sofía, pues también fue cuestionada respecto a su carrera profesional y fue justamente en este aspecto que hizo una reveladora confesión. “¿Actriz con la que te gustaría actuar?”, se lee en otra de sus Stories, a la que la joven respondió sin reparos: “Con La Gaviota”, escribió en clara alusión a su madre, cuya exitosa actuación en la telenovela Destilando Amor, le valió que fuera conocida con tal sobrenombre aún fuera de la pantalla. Y es que para esta joven su familia siempre ha sido lo más importante. “¿Cuáles son las mejores cosas que te han pasado en tu vida?”, cuestionó otro seguidor, a lo que Castro contestó: “Mi familia”.

Otro de los aspectos sobre Sofía que causaron interés entre sus fans es con relación a su papel como hija de la esposa del Presidente de México, tema del que ya ha hablado anteriormente sin ninguna reserva. “¿Qué le dirías al Presidente Enrique Peña Nieto en esta recta final?", dice otra de las preguntas en sus Stories, formulada a propósito del próximo fin de la administración del mandatario. “Gracias por todo lo que hizo por México”, respondió la actriz, reiterando la postura de apoyo y cariño que siempre ha tenido hacia el esposo de su mamá.

Apenas hace unos días, Sofía usó su cuenta de Instagram para compartir una tierna foto junto al Presidente, quien el próximo sábado dejará su cargo. “El más. Enrique Peña Nieto, cómo te quiero”, escribió la actriz, al compartir una selfie junto al mandatario, en la que además a aludió a la cuenta regresiva para el fin de la administración actual. Pese al papel de su madre y su relativa cercanía con el gobierno, esta joven siempre ha querido seguir su propio camino en la actuación, lo que la ha llevado a vivir en Los Ángeles. Al respecto, otro seguidor la cuestionó sobre dónde se prepara como histrión en dicha ciudad californiana, a lo que Castro reveló: “Stella Adler (Academy of Acting)”.

