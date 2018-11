Brad Pitt reaparece guapísimo a tan solo días del juicio por la custodia de sus hijos

Su presencia en cualquier acto público nunca pasa desapercibida, por esa razón Brad Pitt no descuida ni un detalle a la hora de posar frente a la lente. Para muestra, las recientes apariciones que el galán ha hecho a lo largo de estas semanas, siempre como invitado estelar de prestigiados eventos en los que logra conquistar los reflectores y, por qué no, a un número considerable de fanáticas. Luego de que a principios de noviembre sorprendiera durante su paso por los Hollywood Film Awards, esta vez lo ha vuelto a hacer, pero ahora en un escenario distinto, nada más y nada menos que en China.

Pitt hizo un espacio en su apretada agenda de trabajo para asistir a un evento organizado por una exclusiva marca de relojes, y fue ahí en donde deslumbró con su particular estilo. Esta vez, el protagonista de clásicos como The Fight Club lució un smoking en color negro, el cual incluyó un saco de terciopelo del mismo tono que coordino con una camisa blanca y un corbatín. Sin duda, este fue el look ideal para la ocasión, mismo con el que logró resaltar esa jovialidad que se ha vuelto su sello personal a los 54 años de edad.

Y para dar un toque especial a su apariencia llevó su melena larga, el estilo que conserva por el personaje que interpreta en la cinta del director Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, en la cual participa y comparte créditos con Leonardo DiCaprio. Pitt se dejó ver relajado, disfrutado de este instante junto al actor Daniel Wu y el fotógrafo Peter Lindbergh. Desde el primer momento, el galán causó revuelo al aparecer sobre la alfombra roja, siempre sonriente y con la actitud para hacer de esta ocasión algo inolvidable.

Las recientes apariciones públicas de Pitt ocurren semanas antes de que se lleve a cabo el juicio en el que él y su ex, Angelina Jolie, definan la circunstancia en torno a la custodia de sus hijos. De acuerdo con información revelada por CNN, de documentos de la corte en poder de la cadena, se espera que este procedimiento legal inicie el próximo 4 de diciembre. En otra información, se ha dicho que el juicio tendrá una duración de entre dos y tres semanas, además de que el juez dictaminará sentencia sobre los bienes y propiedades de la expareja.

Por ahora, Brad y Angelina se mantienen enfocados en sus proyectos, a la espera del rumbo que tome esta nueva visita a la corte. Mientras Pitt se ocupa de su agenda de compromisos por diversos lugares del mundo y de su trabajo en el cine, Angelina cumple con su agenda de labores humanitarias, recordemos que a finales de octubre viajó a Perú para reunirse con refugiados venezolanos.