Zuria Vega se sincera sobre el sexo de su bebé, ¿quiere niña o niño?

Después de sorprender a sus más de dos millones de seguidores en Instagram con la noticia de su segundo embarazo, Zuria Vega ha querido abrir un canal de comunicación con su comunidad en esta red social donde, desde la semana pasada, ha destinado los martes para hablar de cosas de mamás. Emocionada por poder compartir con sus fans su experiencia con la maternidad, la actriz abre su corazón y cuenta detalles de temas que, en el pasado, no hubiera tocado en un espacio como este.

Ayer, como parte su Martes de soy mamá -nombre que ha elegido para abordar este tema- Zuria habló con sus seguidores de las expectativas que se crean a partir del deseo que cada mamá tiene en torno al sexo del bebé. Reconociendo que en muchas ocasiones la noticia puede llegar a causar un sentimiento de “culpabilidad”, la hermana de Marimar Vega se sinceró y se animó a revelar qué le gustaría que fuera su segundo hijo, ¿niña o niño?

Aunque todavía no conocen el sexo del bebé, Zuria reconoció que no tiene una preferencia y explicó por qué: “Se me antojan los dos”, comentó en una de sus historias de Instagram donde interactúa con sus fans a través de preguntas y respuestas: “Por un lado otra niña para Lúa sería increíble porque se llevarían muy poquito tiempo y pues ya tengo todo de niña. Y, por otro lado, me gustaría niño para saber cómo es ser mamá de un niño”, explicó. Luego de reconocer que está lista para recibir a un niño o a una niña, Zuria dejó claro que este será su último embarazo: “Como sólo queremos dos hijos o tendré dos niñas o la pareja”.

Zuria está a nada de poder conocer el sexo del bebé que, según reveló, se puede saber en las 16 semanas de gestación. En este espacio, la actriz ha tenido la oportunidad de contar detalles de su intimidad que, pocas veces cuenta en público, como el hecho de que en el embarazo de Lúa ella juraba que esperaba un niño, así que enterarse que era niña fue una gran sorpresa.

Además de este tipo de anécdotas, la esposa de Alberto Guerra también ha tocado temas muy personales como el sensible fallecimiento de su papá, Gonzalo Vega, que ocurrió en medio de su primer embarazo. En respuesta a una pregunta que le hizo una de sus seguidoras que le contó que ella también perdió a su papá mientras se encontraba en la dulce espera, Zuria contestó: “Es duro, yo tenía 7 meses de embarazo cuando murió mi papá. Por un lado, perdía a la persona que más amaba y, por otro, la estaba esperando”, escribió sobre una linda imagen en la que aparece al lado del fallecido actor.