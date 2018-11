¡Que siempre no! Verónica Castro no formará parte de la nueva temporada de 'La Casa de las Flores'

Los fanáticos de Verónica Castro tendrán que esperar para verla de vuelta en la televisión. Y aunque en días pasados ella misma dijera que su participación en la nueva entrega de la serie La Casa de las Flores era un hecho, ahora se ha encargado de confirmar que eso no será posible. La actriz, que personificó a Virginia de la Mora, se sinceró sobre este tema y dio explicaciones puntuales de lo que ocurre, circunstancias que la llevaron a tomar una firme decisión y que no interfieren con la estrecha relación de amistad que mantiene con el director de la producción, Manolo Caro.

Verónica confesó que en un principio se le hizo una propuesta, misma que no le convenció del todo. “No quería, pero así se dio. Estaba pactado solo la primera parte… y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo…”, comentó durante una entrevista con el programa televisivo Ventaneando. Por supuesto, la estrella aseguró que las pláticas con la empresa de streaming se dieron con toda claridad, algo que además le ha dejado las puertas abiertas para futuros proyectos.

Además, la multifacética actriz contó que los lazos de cordialidad con Manolo son fuertes, por lo que la posibilidad de volver a trabajar con él en algún otro momento también es latente. “Dije, seguramente Manolo que amo tanto y me ama a mí me va a escribir algo más adelante, y yo cuando hablé con la gente de Netflix, directamente, me dijeron que sí, que estaban interesados en hacerme algo, para mí, y entonces ahí nos quedamos….”, contó a lo largo de la charla.

Y para no dar pie a cualquier duda, reiteró que en este instante la decisión está tomada, también porque prefiere que Manolo se sienta más tranquilo en medio de los constantes cambios que han surgido en esta etapa de la producción. “Es un definitivo no, porque así quedó ya. Entiendo perfectamente a Manolo, que lo están volviendo loco, primero que sí, después que no, ahora que nada más los primeros capítulos y que después la pura voz, entonces no me gusta estar presionando a la gente ni que la presionen nadie más, quiero que trabaje libre y tranquilo…”, dijo.

Por ahora, Verónica se concentra en otros planes, como su próxima participación frente a la conducción de las Mañanitas a la Virgen, por Televisión Azteca, tras varios años de no verla en esta faceta, la cual la tiene muy entusiasmada. Recientemente, también fue invitada a trabajar en teatro, aunque también se negó a participar en la puesta en escena pues este periodo prefiere mantenerse tranquila.