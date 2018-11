Geraldine Bazán, ¿demandará a quien ha difundido rumores en su contra?

Ante la adversidad, Geraldine Bazán tiene muy claras sus estrategias, mismas que le han servido para mantenerse alejada de cualquier conflicto, frente a la ola de rumores que ha surgido tras hacer oficial su separación de Gabriel Soto. Esta vez, la actriz rompió el silencio para revelar si está dispuesta o no a proceder legalmente contra quienes, aprovechando la situación, han publicado información sobre su persona, en específico aquellos que no dudan en dar por hecho situaciones de su vida privada que ella misma se ha encargado de desmentir.

Con seguridad, Geraldine expuso sus argumentos, y dejó clara la forma en la que procederá de ahora en adelante contra todos sus detractores, incluidas algunas publicaciones que han difundido información carente de sustento. “Yo pienso que no hay que meterle dinero bueno al malo. Yo trabajo mucho, las demandas van muchos años, los abogados se tardan muchos años en eso y la verdad es que prefiero ocupar mi dinero que trabajo en ofrecerle algo mejor a mis hijas, lo que pueda, que meter dinero. La verdad desafortunadamente las leyes en México no protegen en absoluto ese tipo de cosas…”, contó un en entrevista con los medios retomada por el programa Hoy.

En ese mismo espacio, la estrella de telenovelas reiteró sus palabras, responsabilizando a los medios que han hecho eco de estas versiones. “Lo que tenía que decir ya lo dije y es esto lo que pasa, que todos ustedes (la prensa) replican cosas que saben que no son ciertas, por morbo o porque les vende y al final pues es triste que claro, que se atrevan a publicar cualquier cosa para lucrar con la imagen de alguien más…”, señaló.

Durante la charla, la actriz fue directa con la postura que hasta el momento ha tomado, luego de que a finales de septiembre unas fotografías confirmaran el romance entre su ex e Irina Baeva. Así, se mantiene al margen, principalmente concentrada en el bienestar de su familia y retos personales. “Yo he estado en un proceso del que voy súper bien, del cual me siento orgullosísima, de cómo lo he llevado. Estoy plena, más feliz que nunca, estoy contenta y de verdad, los temas que ya pasaron ya no están dentro de mi vida… no tengo nada de qué avergonzarme ni que aclarar, ese tema no es mi tema ya…”, dijo.

Lo cierto es que, pese a las circunstancias, son tiempos favorables para Geraldine, quien ha optado por mantener un pensamiento positivo, al mismo tiempo que mantiene bajo reserva todo lo que acontece en torno a su separación. “Tenemos dos maneras de vivir, o estas en la luz o estas en la oscuridad y yo siempre elijo estar en la luz…”, aseguró en la entrevista. En este momento, la actriz se mantiene ocupada en sus proyectos profesionales, recibiendo también todo el apoyo de sus fieles fanáticos.