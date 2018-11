Renata Notni defiende su relación con Andrés Rivero: 'Me vale que digan que es mi papá'

Nada irrumpe la felicidad que existe entre Renata Notni y su novio, Andrés Rivero, una relación amorosa que ha marchado sobre ruedas. Con firmeza, la actriz ha hecho frente a las críticas que han surgido, sin limitarse a dar explicaciones al respecto ante los cuestionamientos de la diferencia de edad que existe entre los dos. Sin duda, es el cariño el que ha fortalecido el inquebrantable lazo del que hoy se sienten enteramente orgullosos. Una vez más, la actriz ha abierto su corazón para hablar del tema, emocionada por el momento que vive, el cual coincide con una etapa de plenitud en el ámbito profesional.

VER GALERÍA

Notni no dudó en ahondar en detalles cuando llegó el momento de hablar de su romance, destacando que, ante todo, el amor siempre va primero. “De repente decían: ‘¡Parece tu papá!’. Tiene 33, me lleva 10 años pero la verdad es que yo estoy feliz. Yo creo que en el amor no hay edad…”, dijo estrella en entrevista con el programa televisivo Intrusos. Y para dejar clara su postura, reiteró que, pese a las apariencias, nada impedirá que ella disfrute junto al hombre que ama. “Me vale que digan que es mi papá. Sí se ve un poquito más grande, eso sí es cierto…”, señaló.

Sin duda, el tema de la edad no es algo que le preocupe, pues además aseguró que desde siempre ha estado acostumbrada a convivir con gente mayor que ella. “Yo he sido una persona que crecí entre muchos adultos, mis amigas siempre han sido más grandes…”, dijo la polifacética estrella. Pese a lo que pueda decirse, ella está segura de lo que siente y de su manera de pensar en este instante en que disfruta al máximo sus 23 años de edad. “Como que la vida me llevó a conocerlo a él y decir ‘no hay ninguna diferencia’. No siento que estoy hablando con una persona 10 años más grande, yo me entiendo perfecto con gente más grande que yo…”, dijo en el espacio antes citado.

VER GALERÍA

Además, el amor entre los dos no podría haber prosperado como hasta ahora sin la comprensión y apoyo que Rivero ha dado a Notni, sobre todo en el aspecto profesional. “No me corta las alas en lo más mínimo, entiende esta carrera que no es cualquier cosa, que no es tan fácil de entender para alguien que está fuera del medio…”. Sin embargo, la protagonista de telenovelas como Por Amar Sin Ley, reconoce que no siempre fue así. “Para ser sincera, al principio sí me decía: ‘A ver, espérame tantito porque para ti es muy normal todo esto, para mí no’…”, aseguró.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Tras superar ese episodio, la pareja ha encontrado la estabilidad apoyándose de manera mutua. Rivero, por su lado, se adentró a conocer los aspectos que rodean la vida profesional de su novia, algo que fue desde el primer momento algo favorable. En este instante, la actriz se encuentra promocionando su más reciente proyecto titulado El Último Dragón, en el que comparte créditos con Sebastián Rulli. Entusiasmada, está dispuesta a conquistar nuevos retos y a celebrar cada uno de los acontecimientos que van marcando su día a día.