Con una dura carta, William Levy se defiende de las críticas a su persona

Tan seguro de sus argumentos, William Levy rompió el silencio para defenderse de las recientes críticas que han surgido sobre su persona. Fue así como el actor decidió publicar una carta en la que expone con claridad cada uno de sus argumentos, ante las afirmaciones que hiciera en días pasados el productor de Televisa, Juan Osorio, quien se refirió, en específico, a los años en que el cubano forjó una sólida carrera en las telenovelas. Sin embargo, estos comentarios causaron molestia en el actor, quien aprovechó para reiterar que, pese a lo que dice, extraña mucho trabajar en México.

VER GALERÍA

Recientemente, Osorio comentó sobre Levy y lo calificó de ser un “malagradecido” por considerar que ahora no acepta las telenovelas, mismas que catapultaron su carrera en los inicios, aseguró el productor. Estas palabras fueron contundentes para el galán, quien sin ser indiferente expresó su postura. “La presente es para expresar mi profunda indignación al ver las desagradables palabras con la que el productor Juan Osorio se expresa de mí sin conocerme. Es increíble cuando las personas en la industria están tan desesperadas porque los tomen en cuenta, que son capaces de pisotear a quien sea pensando que esto los hará más grandes…”, dijo en sus primeras líneas.

William continuó sin ningún filtro e hizo evidente la opinión que tiene acerca del productor, con quien afirma nunca ha tenido contacto. “Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención y quizás lo hizo. Pero tristemente, sus esfuerzos por atacar mi persona solo sirven para revelar su propia naturaleza patética e ignorante. Esto se me hace chistoso porque nunca se ha cruzado ni tomado un café conmigo…”, explicó el también modelo, que expuso con puntualidad las razones que tiene para no trabajar con Osorio. "Permítanme aclarar las cosas. Primero, este individuo en particular ha sido y siempre será considerado como un productor de bajo grado. No hay ningún escenario en el que alguna vez considere trabajar con él, por lo que su respuesta en sí es casi tan irrelevante como él. No puedo culparlo por no conocerme, al fin nunca me juntaría con personas como él. Pero si me conociera, sabría que ser padre está antes que cualquier otra cosa en mi vida, incluida mi carrera…", escribió.

VER GALERÍA

Levy continuó: “Trabajar durante 6 días a la semana durante 8 o 10 meses seguidos año tras año, inevitablemente no solo es emocionalmente agotador pero tampoco me da el tiempo de compartir con mis hijos como me gustaría. Uno crece y nuestras prioridades cambian con el tiempo. En última instancia, si me veo obligado a elegir entre las novelas y mis hijos, elegiré a mis hijos en todo momento…”. Por supuesto, también hizo hincapié en sus fanáticos: “Me gustaría decirle a mi público latino, especialmente el de México, quien fue el primero en ver mis principios como actor y el cual me dio y me ha seguido dando tanto cariño, que no saben lo que extraño trabajar en México, lo he dicho en varias ocasiones y lo seguiré diciendo porque es lo que siento. Espero con todas las ganas poder encontrar algún proyecto con el cual pueda regresar a México ya sea en cine, teatro, o novela…”.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

El cubano también lamentó la situación por la que pasan algunos actores, que se ven obligados a trabajar con “productores incompetentes”. Sin embargo, se mostró agradecido y afortunado por la experiencia que vivió en los proyectos de Carla Estrada y Nathalie Lartilleux. En ese mismo espacio, explicó que su búsqueda por participar en grandes historias lo llevó a abrirse paso fuera de México, algo que ha podido hacer sin dejar de producir sus propios proyectos en español, como En Brazos de un Asesino, exclusivamente para el mercado latino, afirmó. "En fin, en los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a mis hijos y a alcanzar otras metas, a hacer realidad otros sueños. Esto, no creo que sea el significado de ser malagradecido. Cada vez que alguien así decide hablar de sí mismo así, siempre trato de encontrar la lección que pueda usarse para beneficiar a nuestros hijos. En este caso, la lección es clara: siempre habrá personas que tienen veneno corriendo por sus venas. Siempre intentarán levantarse jalando para abajo a los demás. Los verdaderos ganadores serán los que mantengan la energía en levantar a otros."

Para finalizar, no olvidó cerrar su mensaje con un “agradecimiento” a Osorio, haciendo referencia a la actitud que asumió al referirse a su persona. “Gracias a Juan por dar el ejemplo a nuestros hijos de quien no se debe ser en la vida, de cómo no expresarse de los demás, pero sobre todo por mostrarles lo que realmente significa ser vergonzoso”, finalizó. Hasta el momento, Juan Osorio no ha dado respuesta a estas palabras, que han acaparado toda la atención de sus seguidores.