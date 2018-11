Aislinn Derbez sobre su papel de mamá de Kailani: ‘Me llena el corazón’

A ocho meses y medio de haber comenzado a escribir sus memorias como mamá de Kailani Ochmann, Aislinn Derbez disfruta cada segundo de esta tierna aventura. Desde que su primogénita nació no hay sitio en el que la actriz se sienta más cómoda que al lado de su bebé, quien a su corta edad ya se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, donde con su sonrisa ha conquistado a los fans de toda la familia Derbez. Esta tarde, luego de varias semanas sin regalar una imagen junto a la niña, la actriz compartió en Instagram una foto con su hija que en tiempo récord provocó la reacción de más de 500 mil de sus poco más de seis millones de seguidores.

VER GALERÍA

Si bien las últimas foto de su pequeña las ha compartido el día en que celebra su cumplemes, en esta ocasión no necesitó que fuera una fecha especial, simplemente quiso proyectar en una imagen lo feliz que la hace la maternidad: “Estar contigo… lo que más me hace feliz, me divierte, me enseña, me nutre, me agota, me confronta, me llena el corazón #8mesesymedio”, escribió la primogénita de Eugenio Derbez como descripción de la imagen.

En la foto, aparece Aislinn lanzando una franca sonrisa a la cámara mientras, su bebé –cargada en una cangurera- también esbozaba una gran carcajada. Además de la tierna carita de Kailani, resalta el encantador gorrito con ojeritas que la hizo verse encantadora. Como parte del sinfín de comentarios en la imagen resaltó el de Alessandra Rosaldo –que desde agosto pasado se encuentra con Aitana y Eugenio Derbez en Australia- quien escribió: “Hermosas las dos, las amo”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aislinn aprovechó este post para aclarar que su bebé no tiene cuenta en esta red social y que las existentes han sido hechas por los fanáticos con los que ya cuenta la niña: “Recuerden que las cuentas que hay de Kailani son creadas por fans. Nosotros no hemos hecho ninguna cuenta oficial’.

VER GALERÍA