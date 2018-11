Gabriel Soto niega categóricamente los rumores sobre las razones de su divorcio con Geraldine y le reitera su cariño

A punto de que se cumpla un año de que Gabriel Soto anunció su separación de Geraldine Bazán y, luego de firmar el divorcio, el tema de su relación no ha quedado en el pasado, todo lo contrario. Para sorpresa de los protagonistas, después de tantos meses de haber terminado su historia de amor, la prensa continúa haciendo eco de rumores que los relacionan, situación que, al menos el actor, no está dispuesto a seguir tolerando.

Luego de que la semana pasada algunos medios retomaran supuestos detalles de su vida íntima, el actor reaccionó, primero en redes y luego frente a las cámara donde aseguró que no está dispuesto a seguir esta situación que desprestigia su imagen y la de la mamá de sus hijas: “Tan es mentira que Geraldine lo dijo. Yo lo estoy diciendo categóricamente aquí, es simplemente inventar por inventar, es ahí donde digo ya basta, ya no se vale hacer ese tipo de periodismo, es hora de hacer periodismo con fundamentos, con bases. Si van a decir algo, que tengan las pruebas necesarias”, comentó en entrevista para el programa Hoy.

El actor reveló que ya no piensa quedarse callado antes las difamaciones de las que él y su familia son objeto: “Ya basta porque trae consecuencias, todo lo que me inventaron y me imputaron hace un año y medio, con un tema que no voy a repetir, fue un tema que causó muchas consecuencias, entonces, ya basta de estar con esos temas tan graves. Hay que ser fuerte y creo que es difícil obviamente. Como seres humanos nos tenemos que respetar nadie tiene derecho a juzgar nada y más si no les incumbe y más si no saben realmente cómo fueron las cosas”, explicó.

Por último, Gabriel Soto, quien las últimas semanas había preferido no referirse a la mamá de sus hijas, reiteró que pese a que ya no existe ninguna relación, siempre velará por sus intereses y tampoco permitirá que se siga inventando información sobre lo que los llevó a la separación: “El vínculo siempre va a existir, el respeto y el cariño siempre va a prevalecer, sobre todo por el bienestar de nuestras hijas”. Sobre su papel de padre, Soto dijo: “Trato de ser un papá muy presente, muy amoroso, es lo que más trato de hacer, todos los días hablo con ellas, todos los días estoy al pendiente”, finalizó.

