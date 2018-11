Jacky Bracamontes desmiente mito y, en medio del embarazo, ¡cambia de look!

En plena dulce espera de sus gemelas, Emilia y Paula, Jacky Bracamontes se tomó el tiempo para darle un giro a su look y se puso en manos de Gabriel Samra, el famoso estilista venezolano que se encargó de aclarar y cortar la cabellera de la conductora quien, feliz por el resultado, compartió en su cuenta de Instagram una foto al lado del creador de su nuevo estilo: “Mi Gabo, gracias por cuidarme siempre y sobre todo, en esta etapa del embarazo”, escribió Bracamontes quien echó por tierra aquel mito que asegura las mujeres en gestación no pueden teñirse el cabello.

Jacky se encargó de explicar a sus cuatro millones de seguidores cómo pueden hacer para cuidarse el color de su melena durante la dulce espera: “¡Chicas claro que pueden cuidarse el color del pelo cuando están embarazadas! Solo con profesionales y con productos que cuidan tu pelo y a tu bebé”, escribió. Según narró, Gabriel Sama sólo retocó el tono que ya tenía y dio un poco de volumen a su peinado.

Desde hace unos días Jacky Bracamontes se encuentra en Miami, ciudad donde recibirá a sus pequeñas (que probablemente nazcan en diciembre); sin embargo, recientemente Martín Fuentes reveló que él y sus tres hijas se encuentran en la Ciudad de México debido a que las niñas están a la mitad del ciclo escolar, así que deben permanecer en nuestro país, pero gracias a la tecnología, la conductora está al pendiente en todo momento de ellas.

Su avanzado embarazo le impide a la conductora viajar y, hace unos días, compartió una imagen en la que se le ve sentada en una silla de ruedas utilizando una faja especial para darle apoyo a su espalda, que recibe todo el peso de su abultado vientre. “No puedo estar mucho parada, me canso de estar parada, se me baja la presión. El doctor me lo dijo, es un embarazo de alto riesgo y hay que cuidarse, entonces me he estado tomando mis vitaminas, me la he estado llevando súper tranquila en el trabajo, cuando tengo que viajar casi casi pido silla de ruedas para no caminar mucho, ya sabes, pero bueno, me estoy consintiendo sin dejar de disfrutar la vida”, declaró hace un par de meses Jacky al programa Hoy.

