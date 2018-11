Paulina Goto y Vadhir Derbez, ¿más que amigos? La actriz responde

No existe una confirmación oficial de su ruptura con Horacio Pancheri, pero los medios de comunicación ya comienzan a relacionar a Paulina Goto con otro guapo famoso. Para sorpresa, incluso de la actriz, la prensa la cuestionó sobre si es verdad o no que está saliendo con Vadhir Derbez, lo que provocó una gran carcajada en ella. Según contó, han coincidido por motivo de trabajo, pero nada de amor entre ellos.

Tan simpática como siempre, Paulina declaró: “No, para nada, vamos a trabajar juntos, pero qué padre que la gente esté hablando. Estoy haciendo una peli que empiezo a filmar el 20 de noviembre, ya casi, y voy a estar compartiendo créditos con Vadhir Derbez, con Jesús Zavala, con Natalia Téllez y con otros actores increíbles, estoy súper contenta con este proyecto. Es mi primer protagónico en cine Veinteañera, divorciada y fantástica”, declaró la actriz para las cámaras del programa De Primera Mano.

Por su parte, Vadhir Derbez también habló con la prensa de este rumor que lo relaciona con Goto, con quien compartirá créditos en la pantalla grande: “Ahorita estoy soltero, feliz, trabajando mucho. Hay veces que uno hay que disfrutar y ser feliz, ya después te casas y así. No soy nada exigente, sólo con que conectemos increíble”, comentó el actor durante su paso por la alfombra roja de los Premios Fénix.

Aunque ambos negaron rotundamente un supuesto romance, todo parece indicar que a la prensa y a los fans les encanta la pareja, aunque no tenemos certeza del estatus sentimental de Paulina, pues no ha querido hablar con la prensa de ese tema: “Preferimos que sea algo que se quede para nosotros. Si estamos, si no estamos es algo que se quedará para nosotros y creo que siempre es importante optar por lo que le hace bien a uno…”, declaró la cantante al programa Hoy, el mes pasado.

