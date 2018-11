María Levy se sincera y habla del sensible fallecimiento de su mamá: ‘Me enojé mucho’

En abril pasado se cumplieron 13 años del sensible fallecimiento de Mariana Levy, quien murió a consecuencia de un infarto fulminante al sentirse en peligro de ser víctima de la delincuencia. Después de tantos años de vivir el duelo en privado, su hija mayor, María Levy -quien al momento de su muerte tenía sólo 9 años- abre su corazón y habla por primera vez de cómo vivió esa dolorosa época que la hizo alejarse de uno de sus sueños desde niña: la actuación.

Convertida en una espectacular mujer de 22 años, María reconoce que el interés de la prensa en aquel momento la hizo replantearse el deseo de entrar al medio del espectáculo, una inquietud que expresó desde sus primeros años de vida: “Fue muy difícil para mí de chiquita lidiar con tantas situaciones sin entender nada, teniendo una familia que estuviera tan involucrada en el medio y pasando una situación tan dolorosa, un duelo, pero al mismo tiempo teniendo a todos los medios encima”, confesó en entrevista para Hechos AM.

Por primera ocasión, María reconoció que la dolorosa situación la hizo sentirse muy vulnerable y, a manera de defensa, decidió olvidar por completo sus deseos de ser actriz, como su mamá: “Como que me enojé mucho y lo bloqué. Aunque cuando yo era bebé lo único que quería ser era ‘actora’, cuando pasó todo esto me dolió tanto que decidí sacarlo por completo de mi vida”, explicó.

Después de más de una década de vivir con la ausencia de su mamá, María se encuentra en otra etapa, una en la que quiere retomar sus sueños, incluyendo la actuación, razón por la cual decidió entrar a un curso donde aseguró se sintió muy cómoda: “Ahora me estoy dando la oportunidad de ser yo, me estoy dando la oportunidad de explorar absolutamente todo y de hacer las cosas que más miedo me dan, entre ellas, actuar”.

Con los años, la madurez ha llegado a la vida de María, quien no sólo se ha reconciliado con la profesión de su mamá, también ha logrado entablar una linda relación con su papá, Ariel López Padilla quien la ha integrado muy bien a su familia y se ha convertido en la hermana mayor más tierna de Julia y Santiago, los hijos que el actor tiene con Paulina Mancilla.