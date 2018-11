Adal Ramones presume el embarazo de su esposa y revela los posibles nombres para su bebé

La ilusión crece en los corazones de Adal Ramones y su esposa, Karla de la Mora, quienes recientemente anunciaron que están en la dulce espera de su primer bebé en común. A unas semanas de revelar la noticia, el matrimonio se ha tomado un tiempo para disfrutar en uno de sus paraísos preferidos: la playa, escenario que inspiró al conductor de televisión para capturar la bella imagen de su esposa, posando a la orilla del mar y presumiendo su ‘baby bump’ en bikini. Sin duda, esta ha sido una etapa de lo más especial para ambos, que se han mantenido unidos haciendo todos los preparativos para cuando nazca su hijo.

Adal no contuvo la emoción y reveló la instantánea de Karla a través de sus redes sociales. En esta postal, ella aparece de rodillas en la arena, contemplando su vientre de 15 semanas de embarazo, al mismo tiempo que acaricia su pancita con las manos. La reacción de los usuarios fue inmediata, pues esta es la primera vez que el también productor de televisión muestra una imagen como esta, la cual ha acumulado un sinfín de comentarios con buenos deseos, y miles de likes por parte de sus seguidores, entre ellos el de su amigo Eduardo Santamarina.

Conmovido, Ramones no olvidó incluir una dedicatoria al pie de la fotografía, un instante que guardó para siempre en sus recuerdos y que simplemente lo hizo sentir completamente agradecido. “Encantado de ver que ella está tan ilusionada en esta hermosa espera. Gracias a Dios y también a todos los que nos desean tantas cosas buenas”, escribió. Por supuesto, desde que anunció la próxima llegada del nuevo integrante de la familia no han dejado de recibir felicitaciones, una etapa que inician con el pie derecho, a poco más de un año de la espectacular boda que celebraron en el estado de Puebla.

Fue en octubre pasado cuando Adal destapó que se convertiría en papá, una noticia que lo ha llenado de entusiasmo, tanto así que no ha perdido detalle de cómo va creciendo la pancita de su esposa. Recordemos que él ha compartido instantáneas de cómo luce Karla con el paso de los días. Recientemente reveló la foto de la semana 15 de embarazo, en la que además confesó que ya tienen en mente algunas opciones de nombre para su bebé, aunque desconocen el sexo del mismo. “Nos gusta el nombre de Cayetana o Carlota de niña, y Cristóbal si es niño, ¿qué opinan? … Que Dios lo traiga con bien. Nos vemos en Abril 2019”, escribió.

A mediados de octubre, Adal y Karla asistieron al foro del programa televisivo Ventaneando para contar cómo se habían enterado de esta noticia. “Me hice la prueba de sangre, a lo seguro, y el doctor me dijo ‘te marco más tarde’. Estaba en el oculista con Adalberto y me llama el doctor y me dice ‘¿te puedo hablar?’, me salgo y me dice ‘Karla no estás embarazada’ y yo… cuando me vuelve a decir ‘¡estás embarazadísima!’”, platicó Karla.