Ana Serradilla confirma su romance y confiesa si tiene o no planes de boda

Ana Serradilla disfruta de un gran momento, pues a la par de mantenerse enfocada en su vida profesional, le ha vuelto a dar una oportunidad al amor. Recientemente la actriz compartió imágenes junto a su novio, Raúl Martínez Ostos, y ahora vuelve a acaparar toda la atención tras confirmar su romance que, de acuerdo con sus declaraciones, se trata de una experiencia que la mantiene enteramente feliz. Y aunque a toda luz el amor prevalece entre ambos, la actriz asegura que cuidar su privacidad siempre ha sido una prioridad, postura que en esta ocasión también mantendrá con firmeza.

Sin más rodeos, Serradilla definió cómo se siente en este instante, en que su actual circunstancia ha tomado rumbo. “Estoy contenta, muy contenta y muy feliz…”, dijo a las cámaras del programa televisivo Ventaneando, para definir este momento que además le ha merecido varias felicitaciones por parte de sus colegas y amigos. Y ante las preguntas del por qué en esta ocasión ha hecho pública su relación, especificó que anteriormente tampoco se ha limitado a hacerlo. “Si me conocen saben que he compartido pero muy poquito…”, contó.

Durante la charla, la actriz incluso fue más allá al responder cuál es su postura con respecto al matrimonio, una posibilidad que, por ahora, no ocupa un lugar especial entre sus prioridades. “No es algo en lo que esté pensando en este momento, ya lo hice y si se vuelve a dar como consecuencia de, está bien, si no, no pasa nada… ya no hay que cerrarse a nada…”, confesó. Recordemos que años atrás, la actriz se separó del productor Héctor Samperio, con quien contrajo matrimonio en 2012 y de quien se separó en el año 2015.

Por supuesto, el hecho de ser figura pública no le impide hacer todo lo posible para respetar el espacio de su actual pareja, quien al parecer ha preferido mantenerse lejos del ojo público. “Es personal y es privada y me la reservo porque así me gusta que sea y porque aparte mi pareja no forma parte del medio y a él no le gusta, entonces respeto esa parte…”, especificó. Y claro, ella aseguró que gracias a que se ha reservado varios detalles de su vida privada ha tenido muy buenas experiencias, algo que le ha dado una importante lección a lo largo de estos años.

Fue a finales de octubre cuando la estrella presumió su romance a través de las redes sociales, publicando una fotografía junto a su novio Raúl, disfrutando de un partido de béisbol entre los Boston Red Sox contra los New York Yankees. En esta postal se les mira a los dos sonrientes, haciendo de este instante uno de los más especiales de su vida en pareja. Esta fue la primera foto que la actriz compartió junto a su nuevo amor, con quien la pasa de maravilla.