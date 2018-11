Antes las especulaciones, Irina Baeva comparte imagen de sus impactantes ‘abs’

Desde que destapó su romance con Gabriel Soto, Irina Baeva ha ido aprendiendo cómo lidiar con los señalamientos de sus detractores, de la prensa y del público en general. Tras denunciar que es víctima de cibebullying, la actriz de origen ruso ha dejado claro que no abandonará sus redes sociales y, con valentía, enfrenta los comentarios en su contra, pero sobre todo, las especulaciones que se generan a su alrededor.

Luego de que algunos internautas centraron su atención en su figura durante sus días en Nueva York, asegurando que en algunos ángulos se apreciaba una “sospechosa” pancita, Irina calló bocas y, a su regreso a la Ciudad de México, mandó un contundente mensaje a quienes estaban muy “preocupados” por sus curvas, sobre todo a aquellos que le atribuyeron un embarazo.

A su regreso a casa, Irina retomó su rutina y, muy temprano, acudió al gimnasio donde posó presumiendo sus ‘abs’ de acero: “Un beso a todos los preocupados por mi pancita”, escribió sobre la imagen que compartió en una de sus historias de Instagram.

Desde el gimnasio, Irina narró lo difícil que fue retomar su rutina de ejercicio, luego de unos días en Nueva York donde aprovechó para tomarse varias fotos que compartió en su Instagram. Fueron esta imágenes las que provocaron los comentarios de varios de sus usuarios en esta red social que le atribuyeron una ligera alteración en su abdomen, situación que ya desmintió.

Una de las fotos que más comentarios de esta naturaleza recibió es una en la que aparece en el puente de Brooklyn donde, curiosamente, el abdomen de la actriz no se ve pues ella sostiene su bolsa y es imposible captar ese detalle. Esta no es la primera ocasión en la que Irina desmiente un embarazo, hace unas semanas, la actriz bromeó así con la situación:“No lo supe. No me enteré. Estaba embarazada y no me enteré. No chicos, es totalmente falso. No hay que hacer caso de todo lo que dice la gente porque hay muchos inventos y el día de mañana se inventa cualquier cosa. Totalmente falso, yo no me enteré”, declaró la actriz al programa de Intrusos.