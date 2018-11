Aracely Arámbula enfrenta la polémica y sobre Marcela Basteri dice: ‘Deseamos que esté viva’

Sin imaginar lo que iba a ocurrir, este fin de semana, Aracely Arámbula compartió con sus seguidores en Instagram una foto y un video de la ofrenda que se colocó este año en su casa. Aunque no fue la única famosa que lo hizo, en su caso, hubo una fotografía que llamó poderosamente la atención de la prensa: la de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel. En medio de la polémica que generó este guiño a la familia del papá de sus hijos, la actriz hizo frente a los medios de comunicación y aclaró la situación, ya que muchos aseguraron que el hecho de haberla colocado en la ofrenda, confirmaba su sensible fallecimiento, un tema que El Sol no ha tocado públicamente y que en su serie quedó inconcluso.

Visiblemente molesta por cómo fue manejada la información, Aracely se encontró con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde aseguró que no fue ella quien colocó la fotografía de Marcela en la ofrenda: “Ustedes son los que crean las cosas, uno es libre de subir lo que uno quiere, y lo que uno cree, y lo que uno considera, o sea, yo tengo a mi gente con mucho amor y no estoy diciendo nada, porque yo no tengo que confirmar absolutamente nada, es que ustedes ponen todo al amarillismo al por mayor, uno sube las cosas con mucho cariño, con mucho amor a mi gente, además yo llegué a mi casa, y estaba puesto mi altar, o sea ni siquiera fui yo, ese altar ya lo tenía mi mamá”, comentó a las cámara de Imagen TV.

Sobre el hecho de que varios medios tomaron este gesto como la confirmación de la muerte de Marcela, tajante, Arámbula aseguró: “A mí no me corresponde, vayan y pregúntele a la gente que tiene que contestar, yo no tengo que contestar absolutamente nada de eso, yo respeto eso”, detalló.

Arámbula aseguró que la imagen de Marcela está siempre presente en su casa, fue en ese momento en el que nuevamente abrió la incógnita y aseguró que ella y sus hijos desean que se encuentre con vida: “Es la abuela de mis hijos, y siempre vamos a tener un recuerdo hermoso, su foto siempre está todos los días en mi casa y con mis hijos, no quiere decir que solamente ese día, siempre está, porque deseamos que esté bien, deseamos que esté viva, pero la verdad es que estamos recordándola todos los días, no fue por ese día nada más”.

Por último, Aracely aclaro la información que la relaciona, nuevamente, con Arturo Carmona, asegurando que es uno de sus mejores amigos y advirtió que los seguirán viendo juntos: “Arturo es un gran amigo que siempre lo van a ver conmigo y que yo lo invité a esa fiesta, a él y a Karla, invité a muchos amigos porque yo estaba en México, llegué de Los Ángeles y les empecé a hablar a mis amigos, quiénes iban a ir, y coincidimos y maravilloso, así que nos van a seguir viendo, yo subí la foto (…) yo no tengo nada que esconder, Arturo es una gente que quiero mucho y que hubo un romance muy lindo y seguiremos siendo amigos siempre”, finalizó.