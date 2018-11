¿Qué se hizo? Alessandra Rosaldo revela el único 'arreglito' estético que se ha practicado

La estancia de Alessandra Rosaldo en Australia, además de permitirle pasar momentos inolvidables al lado de su familia le ha dejado varios instantes libres para interactuar con su comunidad en Instagram, con quien en días pasados protagonizó una sincera charla en la que reveló detalles de su vida nunca antes contados, como el “arreglito” estético que recientemente se realizó y que quiso confesar a sus seguidores.

VER GALERÍA

Poseedora de una belleza natural, conocida por todos desde su debut en la farándula hace más de 20 años, la actriz y cantante respondió sin problema a un cuestionamiento que le hizo una de sus seguidoras durante una ronda de preguntas y respuestas realizada la semana pasada en su Instagram. Sincera, la esposa de Eugenio Derbez aseguró que el único “arreglito” al que se ha asomado es el diseño de sonrisa que cambió ligeramente la apariencia de sus dientes.

“Lo único que me he hecho es que el año pasado me arreglé los dientes”, escribió Alessandra quien hizo evidente lo obvio, pues desde que la conocemos luce igualita, lo más que la hemos visto hacer es jugar con el tono de su cabellera, que ha ido del negro azulado a los castaños. Lo que sí no descartó es, en un futuro, echar mano de los avances cosméticos para lucir tan radiante como ahora: “Pues no me he hecho ninguno todavía, pero ya lo estoy pensando”, escribió en otra historia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El pasado 11 de septiembre, Alessandra quiso compartir con sus seguidores una de sus imágenes más transparentes con la que celebró con su comunidad en esta red social su cumpleaños número 45, publicación que acompañó de una sincera confesión en la que se describió como una mujer plena: “Pensaba subir hoy, con motivo de mi cumpleaños, una foto de estudio, de ésas en las que estoy perfectamente maquillada, peinada, photoshopeada y cuidada para verme ‘divina’ (…) Esta soy yo, con mi pelo recién pintado y las patas de gallo en todo su esplendor, festejando y agradeciendo mi vida, feliz y enamorada, plena y bendecida”, escribió con motivo de su cumpleaños, una fecha en la que la experiencia fue su mejor regalo.

VER GALERÍA