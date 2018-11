Diego Luna y su comentada foto con una guapa Camila ¡que no es Sodi!

Una guapa Camila apareció frente a Diego Luna durante su paso por la ceremonia de los MTV Europe Music Awards, instante que el actor no pudo desaprovechar para tomarse una fotografía con la chica que accedió sonriente a posar con él. Pero contrario a lo que muchos habrían esperado, en esta ocasión no se trató de su ex, Camila Sodi, sino más bien de la misma Camila Cabello, quien reaccionó con emoción a este encuentro inolvidable que incluso fue celebrado por los hijos del mexicano, de acuerdo con lo que él mismo reveló al dar a conocer esta comentada imagen.

Más allá de la fotografía, la coincidencia entre la cantante y Diego cobró relevancia porque el protagonista de cintas como Rogue One: A Star Wars Story o Rudo y Cursi, fue el encargado de entregar el premio a Mejor Artista a la joven estrella, una de las más premiadas durante la gala. Sin embargo, ninguno de los dos dejó pasar el momento y en otro punto del evento posaron de lo más casual, regalando una sonrisa a la cámara para hacer de esta sorpresa un detalle digno de compartir con todos sus fans. Fue Diego quien publicó la instantánea en Twitter, la cual causó sensación desde que fue revelada.

Por si fuera poco, Diego confesó que su encuentro con Camila Cabello fue significativo, pues todo indica que sus pequeños Fiona y Jerónimo son fans de la ex integrante de Fifth Harmony, que continúa triunfando con su música por el mundo entero. “@Camila_Cabello se tomó una foto conmigo y ahora seré héroe con mis hijos, ¡me harán caso finalmente! Qué placer entregarle un premio y estar en los #MTVEMA”, escribió el también director de cine, consiguiendo de inmediato la reacción de sus seguidores, que le hicieron llegar varios mensajes con buenos deseos y felicitaciones por esta publicación que ha acumulado miles de likes.

Y claro, Camila tampoco dudó en responder a la foto de Diego, dando muestra de que coincidir con el actor la llenó de emoción, por esa razón aprovechó para replicar la imagen en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 7 millones 400 mil seguidores. “Ha ha ha, ¡un placer conocerte!”, escribió la intérprete cubano-mexicana que ha reafirmado su éxito a lo largo de estos años con una propuesta musical en la que no se aparta de sus raíces latinas. Recientemente y durante su vista por el país la joven hizo evidente su amor por México, a la par de convivir con los fanáticos que no perdieron ningún detalle de su visita.

Pero lo que nadie pasó por alto fue la constante actividad que el también protagonista de la obra de teatro Privacidad mostró en su cuenta de Instagram. Como pocas veces él mostró lo que aconteció previo a su llegada a los MTV EMA, un instante en el que se hizo acompañar por algunos amigos con quienes vivió un emotivo trayecto disfrutando algunos tragos de mezcal. Además, mostró otra foto de cuando terminó el evento y varias historias desde los camerinos, la alfombra rosa y una que otra curiosidad como un cuarto de meditación que fue instalado en el backstage.