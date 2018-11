¿Nuevo romance con Aracely Arámbula? Arturo Carmona habla al respecto

Aunque ya tiene tiempo que Aracely Arámbula se separó de Luis Miguel, la vida personal de la actriz no ha dejado de estar bajo el ojo público. Y a pesar de que la guapa mexicana ha procurado ser muy reservada en cuanto a su vida amorosa, no se ha salvado de ser relacionada con algunos galanes. El más reciente caso ha sido Arturo Carmona, con quien años atrás se dijo que la intérprete de La Doña mantuvo una relación. Ahora, en medio de las especulaciones que apuntan a que ambos actores podrían estarse dando una nueva oportunidad juntos, el histrión ha hablado al respecto.

Y es que, Aunque nunca se confirmó, en 2011 Aracely fue relacionada con Arturo, con quien el flechazo habría llegado cuando ambos participaban en la obra de teatro Perfume de Gardenias. A casi siete años de aquel supuesto noviazgo, Arámbula y Carmona han sido vistos en varias ocasiones juntos, lo que ha desatado rumores de una posible reconciliación. ¿Pero qué dice el actor ante tales señalamientos? El galán de telenovelas fue cuestionado directamente y al parecer no estaba tan sorprendido por tales especulaciones.

“Ya me di cuenta que siempre que la saludo va a suceder esto, ¿no?”, dijo Arturo frente a las cámaras el programa Hoy, cuando fue abordado anoche por la prensa al asistir a la puesta en escena Cats, en el Teatro Centenario Coyoacán. “Lo que les puedo decir es que somos compañeros, vamos a encontrarnos en proyectos, vamos a encontrarnos en fiestas de compañeros como fue el caso de Halloween”, señaló Carmona, al explicar la situación que dio origen a esta nueva ola de rumores sobre una supuesta reconciliación. “Estamos en el medio, estamos en un mundo que parece ser muy grande pero también es muy pequeño”, agregó.

La fiesta de Halloween en cuestión ocurrió hace unos días, y d inmediato empezaron a circular en las redes varias fotos en las que Aracely y Arturo aparecían juntos. Pero además de las instantáneas también se difundió un video en el que ambos se muestran muy cercanos y cariñosos, en una situación que algunos interpretaron como más propia de novios que de amigos. Y aunque los actores estaban disfrazados de Catrina y Catrín, sus efusivos gestos no pasaron desapercibidos.

Sin embargo esta no es la primera vez que se les ha visto juntos en épocas recientes. En septiembre pasado, luego de que un paparazzi captara a Aracely y Arturo en un restaurante, la prensa cuestionó a la actriz sobre su estado civil: “Bueno, es que este corazón es muy grande… no, la verdad es que tengo dos amores muy grandes que son Miguel y Daniel y, por ahorita, estamos muy felices así, no hace falta, no me da tiempo”, comentó entonces al programa Suelta la Sopa. “Por supuesto, hay una gran, gran amistad, ¡claro! (…) Nos queremos muchísimo, pregúntale a Arturo, pero ¡es que no habla!”, comentó Arámbula ante la risa nerviosa de Carmona quien se limitó a decir, “Es la verdad”, además de reconocer que físicamente le atrae mucho: “¿Quién no quiere con Aracely?”.

