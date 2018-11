¿Habrá segunda oportunidad? Aracely Arámbula es captada muy cariñosa con su ex

Si hay algo que Aracely Arámbula guarda con mucho celo son los detalles de su vida privada. A lo largo de su carrera artística ha procurado que su historial amoroso se desarrolle alejado de los reflectores, aunque en ocasiones es imposible, sobre todo luego de su relación con Luis Miguel, padre de sus dos hijos. Desde su separación con el El Sol, la actriz ha preferido blindarse y ser extremadamente discreta con los asuntos del corazón; sin embargo, pese a sus intentos, en varias ocasiones se ha filtrado información de su estado sentimental.

Aunque nunca lo confirmó, en 2011 la actriz fue relacionada con Arturo Carmona, con quien se dice sostuvo una relación mientras ambos participaban en la puesta en escena Perfume de Gardenia. A casi siete años de aquel noviazgo, Arámbula y Carmona han sido vistos en varias ocasiones juntos desatando rumores de una posible reconciliación. En septiembre pasado, luego de que un paparazzi los captara en un restaurante comiendo juntos, la prensa cuestionó a la actriz sobre su estado civil: “Bueno, es que este corazón es muy grande… no, la verdad es que tengo dos amores muy grandes que son Miguel y Daniel y, por ahorita, estamos muy felices así, no hace falta, no me da tiempo”, comentó tajante al programa Suelta la Sopa.

Lo curioso es que en aquella ocasión Aracely coincidió en ese evento con Carmona con quien abandonó el lugar. Al estar ambos frente a las cámaras, la actriz reconoció que hay cariño:“Por supuesto, hay una gran, gran amistad, ¡claro! (…) Nos queremos muchísimo, pregúntale a Arturo, pero ¡es que no habla!”, comentó ante la risa nerviosa de Carmona quien se limitó a decir, “Es la verdad”, además de reconocer que físicamente le atrae mucho: “¿Quién no quiere con Aracely?”.

Luego de aquellas declaraciones, han salido a la luz nuevas imágenes de Arámbula y Carmona juntos, esta vez, celebrando el Día de Muertos. Además de las fotos, también circula un video en el que se muestran muy cercanos y cariñosos, en una situación más de novios que de amigos. Los actores fueron captados en una fiesta de Halloween en la Ciudad de México, donde, aprovechando su maquillaje (ella de Catrina y él de Catrin, que acompañó con una boina) e intentaron que sus muestras de cariño pasaran desapercibidas.

En el clip que circula se ve a Carmona muy atento con Arámbula a quien le habla muy cerquita e, incluso, parece que comparten silla, ¿será que no había lugares o simplemente querían estar muy cerca? Según la prensa, Aracely y Arturo llegaron y se fueron juntos. Al ver que las fotos rápidamente se viralizaron, esta mañana, Aracely Arámbula compartió un álbum con varias imágenes de esta fiesta en la que se le ve muy divertida con Carmona y con un grupo de amigos.