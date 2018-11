¿Quién es esa linda brujita? Aitana Derbez y el disfraz más tierno de Halloween

Desde hace poco más de dos meses, los Derbez se encuentran viviendo en Australia donde han tenido la oportunidad de festejar varias fechas importantes; desde el cumpleaños número 4 de Aitana Derbez, hasta Halloween, ocasión para la que la pequeña se convirtió en la brujita más tierna de todo el país. La tarde de ayer (hora de Australia 31 de octubre), Alessandra Rosaldo “derritió” a sus más de dos millones de Instagram con una imagen en la que aparece su hija luciendo su encantador disfraz.

Con un atuendo en el que no faltó nada -gorro, vestido y escoba- Aitana disfrutó de esta fecha en complicidad de su mamá, quien también lució un gorro muy parecido al de ella, pero no el disfraz completo, pues quiso que fuera la pequeña quien brillara, así lo explicó a sus fans que le preguntaron de qué se había vestido: “Nomas me puse el sombrero de bruja, pero estuvimos felices en su fiesta de Halloween”, detalló Rosaldo.

Mientras su hija se divertía con su disfraz, Alessandra jugó al paparazzi y consiguió la imagen que ya alcanzó los más de 100 mil likes en Instagram y que acompañó del siguiente texto: “Acá ya es Halloween y esta colorida brujita está lista para el festejo”, escribió al lado de la instantánea. Recordemos que hace un años, en estas fechas, Aitana realizó su debut en una alfombra roja cuando, de la mano de sus papás, acudió a la premier en Los Ángeles de la cinta de Disney, Coco.

En medio de esta festividad, Alessandra se animó a interactuar con sus seguidores en esta red social y convocó a una ronda de preguntas y respuestas en las que dio detalles de su vida personal, como lo mucho que disfruta vivir del otro lado del mundo: “¡Estoy feliz aquí! Siento mucha paz. Tomo clases de yoga y pilates, leo, cocino, llevo a Aitana a la escuela y a sus clases de natación, vamos al parque, caminamos mucho, pasamos mucho tiempo de calidad los tres y la verdad no me quiero ir”, les confesó a sus seguidores.

Sobre cómo ha tomado Aitana el cambió, aseguró que es una niña que se adapta fácilmente y aseguró que en casa únicamente se habla español, aunque la pequeña también habla inglés, pues es el idioma que se comunica con sus amiguitos. Rosaldo también abrió su corazón y reveló cómo fue que tomó la decisión de dejar todo, por unos meses, y seguir a Eugenio al otro lado del mundo: “Sí, es difícil cambiar de espacio, alejarte de tu hogar, tus amigos, tu familia y salirte de tu zona de confort… Pero lo que hace que valga la pena es precisamente estar con la persona que amas”, explicó.