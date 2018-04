“Al mal tiempo, buena cara”, este parece ser el lema de Atala Sarmiento quien después de unas semanas en las que ha estado en la mira de los medios de comunicación tras su salida del programa vespertino de Ventaneando ha decidido darse un respiro. Después de que hace unos días la conductora acudiera a Tv Azteca para firmar su salida de la empresa, la rubia parece estar más tranquila y acudió a un jardín botánico en San Diego, California, para tomarse un descanso.

Siempre con una sonrisa en la cara, Atala compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece muy animada. “La gente que no te conoce hablará de ti como si te conociera. Y la gente que te conoce hablará de ti como si no te conociera”, escribió Sarmiento junto a su imagen, “Se diga lo que se diga que nada de eso te haga dudar de quién eres realmente 👊🏻 😉”.

Siempre contando con el apoyo incondicional de sus seguidores, estos, casi de manera instantánea llenaron la foto de comentarios para animar a la rubia. Acuñando el hashtag TeamAtala, que en su momento fue impulsado por el esposo de la misma, David Ródenas, varios de sus fanáticos le dedicaron los mejores pensamientos, deseándole fuerza, tranquilidad y esperanza para el futuro.

El pasado 5 de abril, por medio de un video en su canal de Youtube, Atala decidió explicar cómo había sido su salida del programa que condujo por más de 14 años y así, enterrar las especulaciones. “Hace 8 meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que yo no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses”, comenzó aclarando.

“Esa misma semana, el jueves 22 de marzo fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca, y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma, que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato tal como estaba o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo, se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento, yo no firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa”, explicó Atala tranquila aunque un poco triste por dejar la que ha sido su casa por tantos años.

