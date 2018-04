¡Se acabó la espera! La serie de Luis Miguel ya tiene fecha de estreno

Las primeras fotos y promocionales circulan desde hace unas semanas en la red y ante la expectación el misterio mejor guardado de la serie de Luis Miguel se revela: la fecha de estreno. Lo que todos los fans de El Sol estaban esperando ya es una realidad, la historia del cantante, contada en primera persona llegará a la pantalla chica el próximo 22 de abril a través de la plataforma Netflix donde se presentará un capítulo cada semana a las 9:00 pm hora de México.

Esta mañana, además de la fecha de estreno, en el canal de You Tube la plataforma digital compartió el trailer oficial de este proyecto protagonizado por Diego Boneta. En el clip con duración de 1 minuto 28 segundos, se plantea un poco de los temas principales que tocará la serie, como el ascenso de El Sol en el mundo de la música, la desaparición de su mamá, Marcela Basteri y la soledad que tuvo que enfrentar cuando llegó a los cuernos de la luna.

En un fragmento del clip se escucha a decir a Luis Miguel en voz en off: “Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios, cuando llegas, te das cuenta que es un lugar muy solitario”. Además se ve claramente una escena en la que aparece al lado de Juanpa Zurita, que en la serie da vida a Alejandro Basteri, a quien Luismi le dice que vayan a las autoridades a reportar formalmente a su mamá como desaparecida.

En el trailer oficial se aprecia el increíble parecido que tiene Boneta con Luis Miguel. Y es que la buena caracterización no sólo la han notado el público, según Diego también el cantante que ya reaccionó al ver los primeros adelantos: “Le enseñé fotos, porque cuando me vio tenía otro look. Estaba él muy feliz, no daba crédito, lo cual a mí me hizo aún más feliz y sabe perfectamente que me tocó cantar todas sus canciones y platicamos de eso, me dijo: 'sí te la puse difícil, porque te toca cantar todo en los mismos tonos'”, comentó Boneta en entrevista con Al Rojo Vivo.

