Pati Chapoy aclara las ‘imprecisiones’ de la versión de Atala sobre su salida de ‘Ventaneando’

Lo prometieron y lo cumplieron. Luego de que el pasado lunes Pati Chapoy y el resto de los conductores de Ventaneando señalaran que hablarían de la salida de su excompañera, Atala Sarmiento, cuando el departamento jurídico de TvAzteca se los indicara y, el día llegó. Después de que la conductora visitara esta mañana la televisora para firmar su renuncia, la titular del programa habló del tema y hasta convocó a una rueda de prensa para aclarar las “impresiones” que consideró tiene la versión de Atala.

Minutos antes de que terminara el programa Chapoy dijo: “Esta mañana Atala Sarmiento llegó a las instalaciones de Televisión Azteca y firmó su renuncia, inmediatamente después subió estos a la red”, comentó la periodista de espectáculos como preámbulo para presentar el video en el que Sarmiento narra su salida de la empresa para la que trabajó por 22 años.

Después de presentar un fragmento del video, que incluyó la parte en la que agradece a Chapoy y al resto de los conductores por los 14 años de convivencia, Pati tomó la palabra para decir: “Hay algunas imprecisiones que, si tenemos tiempo las comento (…) Ella tomó la decisión de renunciar, renunció con la libertad que tenemos, no nada más en este país, sino aquí en Televisión Azteca, de decidir si queremos seguir trabajando aquí o irnos y ella tomó la decisión de irse”, explicó.

Para dejar más clara la situación, Pati continuó: “Si les quiero hacer un comentario, durante los ocho meses que ella no quiso firmar el contrato, nunca se acercó a mí. Efectivamente cuando yo regreso del viaje se acercó a mí y me dijo ‘No sé de dónde salió el chisme de que fui a Televisa’ y mi contestación fue, ‘Atala, yo tampoco, pero sí te quiero decir que eso no nos favorece a nadie, lo que sí te tengo que decir es que hace ocho meses no firmas un contrato y no puedes trabajar en esta empresa sin contrato”, explicó Chapoy quien narró que Sarmiento le contestó: “Ese es mi asunto y no es contigo, tú me has tratado bien, tú me has protegido, este asunto mío, es con la empresa”.

Pati dejó claro que tras la respuesta de Atala ella se limitó a informarle lo que la empresa le había indicado: el plazo para firmar su contrato era de una semana. Según contó Chapoy que dijo, Sarmiento tardó ocho meses en intentar arreglar, el contrato del que aseguró, nunca tuvo conocimiento de las exigencias que solicitaba: “¿Qué quería?, nunca supe, porque jamás se acercó, ni conmigo, ni con ninguno de nosotros”.

Por su parte, Daniel Bisognio desmintió a Atala, que aseguró el programa del jueves 22 de marzo había sido el más difícil por el ambiente incómodo, pues aseguró que ni él, ni sus compañeros sabían de la situación: “Nosotros también la queremos, pero aquí no hay ninguna postura”. Estos señalamientos los confirmó Pedrito que aseguró en su último programa Sarmiento llegó tarde, “ella estuvo rarísima”, “llegó mal humorada, punto”, finalizó Chapoy.

Por último, Daniel cerró la emisión reconociendo el trabajo de Pati como jefa y se animó a hablar de la vida personal de Atala, que atravesó por una situación muy delicada durante su primer matrimonio: “Lo más difícil en la vida, porque lo he sido también, es ser jefe y nosotros, los que estamos aquí (...) tenemos a la mejor jefa que se pueda tener en el mundo. En los momentos más difíciles de todos, incluídos los de Atala que fueron muy difíciles, como el infierno que estaba viviendo en Houston, y se le trajo a trabajar aquí. Por eso sí es muy importante decir, con quién estamos y de dónde venimos. Es muy fácil decir agradezco,pero es muy difícil demostrarlo. Hay que ser agradecidos en la vida”, así cerró Bisognio la emisión de hoy para dar paso a una conferencia de prensa a la que convocó Chapoy para dar más detalles de esta situación.