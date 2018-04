Atala Sarmiento narra a detalle su salida de Azteca

Después de dos semanas de incertidumbre, especulaciones y un sinfín de hipótesis planteadas por los fans, Atala Sarmiento rompió por fin su silencio y dio pormenores de su salida de Ventaneando. Luego de visitar Tv Azteca para firmar su salida de la empresa, la conductora compartió en su cuenta de Twitter un video en el que contó con lujo de detalle por qué tomó la decisión de irse. Hasta donde explicó, la razón fue específicamente por un desacuerdo en su nuevo contrato: “Hace 8 meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar porque había algunos términos en los que yo no estaba de acuerdo por no convenir a mis intereses”, comentó al inicio del video que publicó también en You Tube.

Tras no llegar a un acuerdo con la empresa y, luego de que la titular de Ventaneando regresará de un viaje a Turquía, fue Pati Chapoy quien, de acuerdo, con Atala le pidió que se dirigiera a los ejecutivos de la televisora para firmar su contrato, de lo contrario no podría seguir en la emisión: “Esa misma semana, el jueves 22 de marzo fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca, y una de las directoras del área de jurídico de la empresa, quienes me informaron que la situación era esa misma, que tenían instrucciones específicas de que yo firmara el contrato tal como estaba o de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo, se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento, yo no firmé el contrato y entonces se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa”, explicó Sarmiento.

Al conocer su situación en la empresa y su panorama en Ventaneando, programa para el que trabajó por durante 14 años, Atala se negó a firmar el contrato y dejó que fuera el departamento jurídico de la televisora la que se encargara de señalarle los términos de su salida. Conociendo ya su situación, la conductora realizó este jueves su último programa, mismo que es recordado por los mensajes de sus fans que notaron que el resto de sus compañeros de emisión la ignoraban: “Y bueno, ese día hice el programa, inmediatamente sentí mucho la tensión cuando entré al foro y me senté en mi silla, y solo les puedo decir que ha sido el programa más difícil que he hecho en toda mi carrera en la televisión de 22 años”, reconoció.

Aunque le habían informado que su último día en el programa de espectáculos sería el lunes 26, la producción la contactó para tener una junta con Pati Chappoy el viernes 23 de marzo, algo que nunca ocurrió, pues según narra, cuando llegó a la cita la productora de Ventaneando le dijo, en nombre de Chapoy, que ya no podía aparecer a cuadro, de ahí que no haya tenido la oportunidad de despedirse de su público.

Si bien nunca imaginó que su salida de Ventaneando y de la empresa se diera en esos términos, Atala agradeció a Chapoy por haber confiado en ella e impulsarla en su carrera televisiva, también se dirigió a sus excompañeros, Daniel Bisognio, Pedro Sola, Jimena Pérez La Choco y Mónica Castañeda a quienes les agradeció por los años de risas y buenas experiencias.

Para finalizar su mensaje, Atala se dirigió a sus seguidores, a quien les reiteró su agradecimiento y con quienes se pudo despedir “como se merecen”. Por último Atala hizo una invitación a sus fans que hicieron famoso el hashtag #TeamAtala a quienes le dijo: “Ahora toca volar muy alto, ¿me acompañan?’".