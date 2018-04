Fernanda Castro es admitida en una de las mejores Universidades del mundo

El sueño comenzó a hacerse realidad en 2015 cuando luego de concluir sus estudios de secundaria, Fernanda Castro decidió a qué dedicaría su vida: a la música. Una vez que descubrió su vocación, la hija de la Primera Dama, Angélica Rivera, y el productor, José Alberto El Güero Castro, puso manos a la obra y comenzó con su preparación profesional. Fue en junio de ese año que su hermana mayor, Sofía, gritó a los cuatro vientos su felicidad luego de enterarse que la joven había sido aceptada en uno de los colegios más renombrados en el mundo de la música: el Berklee College of Music.

Después de tres años de arduo trabajo, hoy la joven comienza a cosechar las primeras recompensas por su constancia. Una vez más, Sofía Castro, su hermana mayor, es la encargada de dar la noticia del ingreso de Fernanda a la Universidad de Berklee donde continuará con sus estudios para convertirse en una gran estrella.

En una historia de Instagram, Sofía compartió el mail en el que le confirman a su hermana el ingreso a esta importante Universidad: “¡Felicidades Fernanda! En nombre del Presidente y de la Junta del Fideicomiso, me complace anunciarte que has sido aceptada en el Berklee College of Music”, se lee en la imagen con la que la mayor de las Castro Rivera expresó el orgullo que siente por su “hermanita”. Tras la noticia, Fernanda continuará con su vida en Boston donde reside desde 2015 cuando comenzó su historia con la que, es considerada, la mejor escuela de música del mundo.

Mientras su hermana hace vida en Boston, Sofía continúa trabajando duro en Los Ángeles, donde estudia actuación, de hecho, fue ella quien marcó la pauta para que Fernanda “volara” del nido. Recordemos que en 2013, la mayor de las hermanas hizo sus maletas y, con solo 17 años de edad, viajó a España para incorporarse a un curso de actuación en el Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza, el resto es historia. Luego de su primer viaje sola, Sofía ha entendido que uno de los sacrificios más grandes en su carrera es la distancia con la familia, pero tanto ella como su hermana Fernanda hacen siempre lo posible por mantenerse unidas a pesar de los kilómetros que las separan.

