Conductores de ‘Ventaneando’ rompen el silencio y hablan de la salida de Atala

Ha pasado ya una semana desde la repentina salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando y, luego de que nada se había dicho al respecto en la emisión, hoy por fin se rompió el silencio. Fue Daniel Bisognio quien se encargó de comenzar un segmento hablando del tema, del que según comentó, no se pueden dar muchos detalles ya que el caso está siendo revisado por el departamento jurídico de la empresa, aunque sí reveló que fue Atala quien decidió decir “adiós” de la emisión para la cual trabajó durante 14 años.

VER GALERÍA

“Creo que es muy importante, sí decirle a toda la gente que nos escribe, que nos pregunta en relación al caso de nuestra compañera o, excompañera, Atala Sarmiento si no se ha hablado (...) Ventaneando es un programa en el que siempre hemos dicho las cosas como son y lo mismo hemos hablado de mi divorcio, de mis bodas, absolutamente de todo, aquí no nos andamos con medias tintas y por eso tenemos 22 años al aire”, dijo Bisognio.

El conductor siguió dando detalles del por qué del silencio que se había mantenido: “En el caso de Atala, si no se ha dicho nada en relación a este tema es, primero, por respeto a la propia Atala y a la situación jurídica por la que está pasando con el departamento jurídico, valga la redundancia, están arreglando todo ese tipo de cuestiones y, en cuanto nos den luz verde platicaremos largo y tendido de lo sucedido en relación con Atala Sarmiento y lo hablaremos con ustedes como lo hemos hecho absolutamente siempre".

VER GALERÍA

Además de los motivos jurídicos, Daniel aseguró que sobre todo se ha pensado en Atala a quien el equipo guarda un profundo cariño: “Esto es una cuestión de respeto a una persona que estuvo muchos años con nosotros y de cariño, pero en cuanto se tenga que hablar, al final de cuentas, se hará y las cosas no se esconden ni nos andamos con rodeos”.

Después de dejar que fuera Bisognio quien diera la pauta para comenzar, la titular de la emisión, Pati Chapoy, continuó: “Esos comentarios de pronto, de algunos compañeros de trabajo, reporteros o seudoperiodistas que dicen que si ya entró fulanita a mi oficina, que si yo decidí, que si no decidí son patrañas, no crean absolutamente nada por favor, hasta que no digamos nosotros lo que va a suceder”

VER GALERÍA

Luego de que la jefa desmintiera la información que se ha dado a conocer en las redes, Pedrito Sola intervino: “De repente, tal pareciera, como si la gente estuviera ahí sentada afuera de tu oficina viendo todo lo que ocurre y atestiguando todo, inventan, inventan, inventan y luego nos insultan porque no decimos las cosas, porque no se puede todavía”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por último, Daniel Bisognio dejó claro que esta situación fue por completo decisión de Sarmiento: “Hay una cosa muy clara que, cualquier situación que se tenga que explicar se refiere, únicamente a la propia decisión de la conductora Atala Sarmiento, así fue desde un inicio, entonces ya cuando se pueda explicar, pues se dirá”. Para finalizar, Pati Chapoy anunció que mañana se dará a conocer a la conductora que se quedará en lugar de Atala y aseguró nadie se lo imagina.