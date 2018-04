Jacky Bracamontes y su noche de fiesta… ¿al lado de Victoria y David Beckham?

Miami es una de las ciudades preferidas de Jacky Bracamontes y su familia, con regularidad viajan para encontrarse con grandes amigos, pero este fin de semana, se convirtió en el destino elegidos por varias celebridades que coincidieron en uno de los clubes. Este sábado, la conductora y su esposo asistieron al bar del hotel Casa Tua donde se reunieron con Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares. Fue en este lugar donde la mexicana se encontró a Victoria y David Beckham que también disfrutaron de una noche de diversión.

VER GALERÍA

Como pocas veces la hemos visto, Jacky bailó, cantó y hasta, ¿por qué no? se animó a protagonizar una foto de fan al lado de la diseñadora y el exfutbolista. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que aparece al lado de estas estrellas internacionales que acudieron a este lugar con Marc Anthony, que también se encontraba en el lugar.

Los Beckham también han convertido Miami en una de sus ciudades favoritas, más ahora que el exfutbolista adquirió el equipo de soccer Miami MLS. Aunque no sabemos sí fue coincidencia o simplemente estaban invitados a la misma fiesta, Jacky no perdió la oportunidad de inmortalizar este momento. Tras esta publicación, la conductora realizó otra en la que se le ve muy divertida bailando uno de los éxitos de J Balvin al lado de una amiga. Por su parte, David Beckham, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve muy divertido al lado de Marc Anthony que, al escuchar su tema Vivir la vida en el club, no dudó en cantarla y bailarla al lado de sus amigos.

Una publicación compartida de Jacky Bracamontes (@jackybrv) el Abr 1, 2018 at 7:04 PDT

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Jacky y su esposo, así como Ximena y Juan Carlos están en la ciudad para disfrutar del Abierto de Tenis. Como si se lo hubiese propuesto, en este viaje Jacky ha coincidido con varios famosos, pues hace unos días también protagonizó una foto de fan al lado de la estrella de la NBA, Scottie Pippen.

VER GALERÍA