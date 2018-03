Después de que Andrea Legarreta, una de las conductoras principales del programa Hoy, se ausentara toda la semana del mismo, sus seguidores comenzaron a preguntarse las razones. Sin embargo, la esposa de Erik Rubín apareció en sus redes sociales en donde compartió algunos videos con sus hijas, pues se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en familia.

La mexicana de 46 años dio algunas pistas de que se encuentra con su esposo y sus hijas Mia y Nina, pues decidieron pasar la Semana Santa en la ciudad de Las Vegas, en donde han aprovechado para conocer los espectaculares hoteles, ir a tiendas y ver el espectáculo de las fuentes danzantes. Erik Rubín, el esposo de Andrea, también publicó algunos instantes de su viaje en sus redes sociales, en donde se le puede ver disfrutando con sus hijas mientras se da un respiro de su agenda con Timbiriche. Los cuatro se divirtieron en un centro de juegos en donde se entretuvieron con maquinitas y hasta se ganaron unas almohadas en forma de calaverita, las cuales también presumieron por el mismo medio.

Esto pasa justo en el momento en que varios rumores sobre una posible discusión entre Andrea y la producción salieran a la luz. Sin embargo fua la misma productora, Magda Rodríguez, quien ha desmentido estos sucesos. La nueva productora del programa matutino habló en entrevista para Maxine Woodside en donde desmintió que hubiera un pleito entre ella y Andrea, y que esa no era la razón por la que la conductora se habría ausentado del set. “Tengo muy poquitos días para haber pedido algo a los ejecutivos, luego de que Andrea está enojada conmigo; no, Andrea está de vacaciones. Ella me pidió desde que entró que ya tiene muchos años trabajando, que siempre ha tomado Semana Santa. Una decisión de nosotros era trabajar porque acabamos de entrar y creo que la audiencia merece el respeto de estar en vivo y por eso nosotros nos quedamos haciendo el programa", aclaró echando en tierra los rumores de problemas y dejando claro que su relación con todo el equipo es buena.

