La ausencia y el silencio de Atala Sarmiento luego de confirmar su salida de ‘Ventaneando’

Lo que comenzó como un rumor apunta a ser toda una realidad. Luego que el pasado viernes 23 de marzo la conductora Atala Sarmiento ya no apareciera en el programa Ventaneando, acción que levantó sospechas sobre una posible salida de la emisión y que, más tarde, fue confirmada por la misma conductora en la plataforma de Adela Micha La Saga, hoy su ausencia en el programa lo ratifica. Según contó Sarmiento a Micha, fue Pati Chapoy quien decidió que no podía continuar en la emisión luego de no conseguir llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato. Hoy, muchos fans de Sarmiento esperaba que durante la misión de espectáculos se diera una explicación sobre la salida de Atala; sin embargo, el silencio de todos los conductores fue la respuestas, así que todo parece indicar que como Juan José Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle e Inés Gómez Mont, la conductora se fue de la emisión sin despedirse.

Pero el silencio en torno a este tema no sólo fue por parte de Ventaneando, Atala tampoco ha dicho una sola palabra, aunque el hashtag que utilizó para acompañar su último post en Instagram podría decirnos mucho de cómo terminó su relación laboral con Chapoy “#TeamAtala”. Hace un par de horas, la conductora compartió una foto de un lindo ramo de flores que según contó le envió su esposo, David Ródenas: “Lunes de más flores. Estas me las regaló mi @Davidrodenas #quevivalavida #Estasoyyo #TeamAtala”, escribió en la foto donde muchos seguidores utilizaron ese hashtag para enviarle su apoyo.

Y es que parece que sus fans han cerrado filas en torno a la situación laboral de Atala, pues varios de ellos notaron que el pasado 22 de marzo, día en que Sarmiento apareció por última ocasión en la emisión, sus compañeros la ignoraban a lo que la misma Atala respondió a un usuario: “No, no estabas mal; es real que no me hacían caso”, escribió la periodista.

Aunque parece que ese fue su “tenso” adiós, esta tarde a través de la cuenta de Instagram La Saga se compartió un video -a la misma hora en que se estaba transmitiendo la emisión encabezada por Chapoy- donde Atala Sarmiento aparece hablando de su relación con sus excompañeros de programa: “¿Mi mejor amigo dentro de Ventaneando? Pues es que con cada uno tengo una relación diferente. Con Daniel he tenido muy buena relación durante mucho tiempo, a lo mejor no coincidimos en muchas cosas y hay tiempos en los que no hemos coincidido tanto y otros en los que sí y Pedrito que es un amor, ustedes ya lo conocieron aquí en Saga y Pedrito es lo máximo, puedes estar platicando con él horas del tema que se te ocurra, su conversación es deliciosa y, encima, es divertido, es cariñoso, es empático y, a Pedrito lo adoro”, claramente, este video se grabó hace un par de semanas cuando la conductora asistió como invitada del programa online de Adela Micha.

