Grandes cambios se han hecho en el programa de televisión Ventaneando el cual es conducido por Pati Chapoy y es que después de que circularan varios rumores sobre una posible discusión entre ella y su compañera Atala Sarmiento, parece que esta última ha dejado el programa. Supuestamente, la rubia fue vista en los pasillos de Televisa, en donde posiblemente le habrían ofrecido un nuevo proyecto.

VER GALERÍA

Hace unas semanas, a mediados de marzo, Atala fue entrevistada en el programa de Adela Micha, La Saga, en donde aclaró que aún no le habían ofrecido nada pero que la posibilidad existía. “Depende de qué me propusieran, si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaría”, explicó durante el programa.

Todo parece indicar que esto no fue muy bien tomado por Pati Chapoy y durante el programa del jueves pasado, decidió ignorar al aire a Atala a quien no volteó a ver en ningún momento. Algunos seguidores del programa acudieron a sus redes sociales para hacer notar que la rubia estaba siendo ignorada, a lo que ella misma afirmó agregando un emoji, “No, no estabas mal; es real que no me hacían caso”.

VER GALERÍA

El viernes 23 de marzo, hubo una gran ausencia en el programa y es que la conductora de 45 años no apareció tras estar en el por más de 14 años. Esto hizo que las sospechas sobre un posible problema se hicieran más grandes. El día de ayer, nuevamente en La Saga Atala confirmó que no se logró llegar a un acuerdo para su renovación en el programa por lo que ya no estará en el mismo.

Notas relacionadas:

20 años después, el reencuentro de Pati Chapoy y Pepillo Origel en Ventaneando

“Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”, le dijo a Adela Micha sin dar más detalles sobre qué pasará en su futuro.

VER GALERÍA