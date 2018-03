Aislinn Derbez comparte la primera foto con su hija Kailani durante su momento más especial

Ya había compartido en Instagram varias imágenes de su hija Kailani, pero esta es la primera ocasión que la actriz publica una foto al lado de su bebé. Esta mañana, la hija mayor de Eugenio Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus más de cuatro millones de seguidores uno de sus momentos más especiales al lado de su hija. A través de una historia en esta red social, Aislinn Derbez publicó una foto de su bebé durmiendo después de comer. “Y por esto todo vale la pena”, escribió la actriz sobre la imagen donde por primera ocasión se aprecia el rostro de su hija.

El pasado fin de semana, Aislinn celebró su primer cumpleaños con su bebé en los brazos. Este 18 de marzo, la actriz cumplió 31 años y, rodeada de su familia en Los Ángeles y con su pequeña Kailani, la joven protagonizó su cumpleaños más especial. Para festejar compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes al lado de su esposo, Mauricio Ochmann y su pequeña a quien llamó su mejor regalo.

Si bien en esta publicación quiso compartir un poco de su nueva vida familiar, cuidó que el rostro de su bebé no quedara al descubierto: “Mi mejor regalo de cumpleaños… (ellos 2, la canción no tanto) los amo demasiado”, escribió la actriz que hoy también quiso anunciar a sus fans que ni ella ni Mauricio le han abierto una cuenta de Instagram a su pequeña, así que aclaró que las que existen son administradas por fans.“Oigan solo para aclarar, no existe ninguna página oficial de Instagram autorizada por mí de Kailani. Todas las que hay son creadas por fans”, escribió la actriz dejando claro que su bebé no contará con cuenta de Instagram como otros hijos de famosos.

De hecho, la semana pasada, Eugenio Derbez contó en entrevista que aunque muere por compartir una foto de su nieta, su hija le pidió que no lo hiciera pues quiere ser ella quien publique todas las imágenes de su bebé. Aunque la voluntad de Aislinn es ser ella quien publique las fotos de Kailani, el fin de semana pasado hizo una excepción y permitió a Alessandra Rosaldo compartir una foto cargando a la bebé. “Así la vida #Kai. Esta princesita tiene a la familia de cabeza y loca de amor, no puede ser más bella. Qué bendición tan grande tenerlos cerquita @Aislinn y @Mauochmann y poder disfrutarlos tanto. Los amamos”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos como pie de foto de esta imagen que ha alcanzo ya los más de 180 mil likes.

