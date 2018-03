El 2017 no fue el mejor año para Brad Pitt, sin embargo ahora las cosas parecen haberse pintado un poco mejor, pues la apariencia del actor ha mejorado y ahora se le ve más tranquilo. El protagonista de Fight Club había estado un poco alejado de los medios y de los lentes de los paparazzis, pero fue visto en un evento previo a los Oscar, en la fiesta de Gersh Agency y su semblante lucía relajado y sonriente.

Una fuente cercana al actor, dijo para el portal de E! News que el estadounidense de 54 años se encuentra en un buen estado después de su separación con su ex esposa, Angelina Jolie, pues finalmente han llegado a un arreglo en cuanto a los términos de su divorcio. “Esta separación fue brutal y un tiempo muy triste en la vida de él”, dijo la fuente. “(Brad) ha hecho varios cambios importantes y está mucho mejor ahora. Él está más contento y saludable. Ahora tiene una vida social muy activa y ha retomado algunas amistades del pasado. Sale mucho a cenar y disfruta de estar afuera haciendo diferentes planes”.

El rubio ojiazul ha tratado de mantener su agenda ocupada y de hecho se acaba de unir a el proyecto más reciente de Quentin Tarantino en el cual, como todo parece apuntar, trabajará junto a Leonardo DiCaprio. Este film tratará sobre los asesinatos de la familia Manson en 1969, y se llamará, Once Upon a Time in Hollywood.

La fuente continuó hablando sobre cómo han sido los meses recientes en la vida de Brad, “Él ha pasado mucho tiempo solo y en privado, haciendo una introspección para evaluar lo que es más importante y quién ha querido ser. Ahora él está en un lugar en donde ha logrado implementar esos cambios y tiene mucha más claridad. Ha salido de la obscuridad y está en un mejor estado”.

Angelina y Brad se separaron a finales del 2016, después de 2 años de matrimonio y 12 de relación. La pareja estuvo envuelta en una batalla legal por sus 6 hijos, Maddox de 16 años, Pax de 14, Zahara de 13, Shiloh de 11 y los mellizos, Vivienne y Knox de 9. La pareja ha logrado llegar a un acuerdo y parece que ahora las aguas se calmarán. Los niños han acompañado a su mamá en las últimas alfombras rojas y le han demostrado su apoyo en todo momento.

