¡Sí se parecen! Eugenio Derbez confiesa que su nieta heredó sus rasgos

Los pronósticos resultaron ser ciertos, Kailani, la bebé de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, como lo predijo hace unas semanas su abuelo Eugenio Derbez sí se parece a él. Luego de que la semana pasada el comediante bromeara con una imagen en la que aseguraba su nieta heredaría los rasgos Derbez, tras conocerla, el cineasta comprobó que su teoría resultó cieta. En entrevista con Javier Poza, el recién estrenado abuelo dio detalles del nacimiento de la nueva integrante de la familia y aseguró que sí tiene muchos rasgos del clan.

El comediante contó que ayer tuvo la oportunidad de darle a su nieta su primer biberón y, aunque está todavía muy chiquita ya comienza a mostrar rasgos muy de la familia: “Estábamos discutiendo que todavía está muy hinchadita la nena y no alcanzamos a descifrar bien a quién se parece, pero en las fotos que yo tengo de cuando era chiquito y de Aislinn cuando era chiquita, es muy parecida a nosotros. Yo digo que sí, a mí me encantaría (que se parezca)”, explicó el actor que el próximo domingo formará parte de los presentadores en la entrega de los Oscar.

Eugenio no se sorprende al ver que su nieta tenga el toque Derbez pues durante semanas se ha divertido con los textos que sus fans le han enviado haciendo alusión a lo fuerte que son sus genes: “Me daba mucha risa cómo había gente en las redes haciendo unos comentarios muy chistosos, de que: ‘¡por favor que no haya otro!, ¡no queremos otra niña en el mundo con la cara de Derbez!’, hay otros que decían: ‘si este se parece a Derbez entonces es el gen más fuerte, en caso de una guerra nuclear será el último hombre sobre la tierra’, no sé cuántas babosadas estuve leyendo”, comentó divertido.

Derbez también habló de todo lo que representa para él debutar como abuelo, pues luego de decidir que Aitana será su última hija, esta etapa le indica un claro cambio al cineasta que no puede creer que su “bebé” Aislinn ya sea mamá: “Es bien especial, es la primera vez que soy abuelo y es muy fuerte; yo creo que más especial en mi caso, yo ya tenía cerrada la fábrica y ya tenía pensado no tener bebés. Y la llegada de Aitana me removió todo, me recordó sobre todo a Aislinn, por ser niña, entonces para mí fue muy fuerte. Brincar de verla embarazada a verla con un bebé ya en los brazos es shockeante, es un poco fuerte”, explicó Derbez.

