La tierna reacción de Aitana Derbez ante el nacimiento de su sobrinita Kailani

Todo el clan la esperaba y ahora que ya está en los brazos de sus papás, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, las reacciones de la familia ante su nacimiento no se han hecho esperar. Primero fue Alessandra Rosaldo quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó un lindo mensaje de bienvenida a la recién nacida y aseguró que Aislinn será “la mejor mamá del mundo”. Anoche, Eugenio Derbez también utilizó esta red social para dedicarle un texto a su primogénita a quien llamó su “pequeña”. Ahora, es el mismo comediante quien revela cuál fue la reacción de Aitana, su hija menor, ante el nacimiento de la nueva bebé.

Después de ser durante tres años la “reina” absoluta de la casa y la poseedora de la atención de todos los Derbez, Aitana experimentó sentimientos encontrados por el nacimiento de su sobrinita. Si bien la esperaba con muchas ansias y estuvo muy involucrada en el embarazo de su hermana, cuando le informaron que la bebé ya estaba en casa tuvo una reacción, muy normal en una niña de su edad, pero muy inesperada para sus papás, que al ver su carita no tuvieron más que reír.

Luego de darse a conocer que será uno de los conductores en la próxima entrega de los premios Oscar, Eugenio Derbez concedió una entrevista vía telefónica al programa Ventaneando donde platicó divertido la reacción de su hija Aitana ante el nacimiento de su nieta: “Aitana está muy emocionada (…) Me dio mucha risa porque cuando nació me mandó mi hija una foto de la bebé, entonces le dijimos a Aitana ‘¡vamos a ir a ver a la nueva bebé!’ y la cara de Aitana fue totalmente de… pensamos que le iba a dar gusto y se puso completamente seria, seria. Le preguntamos ‘¿no quieres ir a conocer a la nueva bebé?’ y no dijo nada. A partir de ahí se empezó a poner muy berrinchuda, muy chipil, me dio mucha risa que le empezaron a dar un poquito de celos”, comentó Eugenio.

Como buen papá, el comediante y Alessandra se las ingeniaron para que Aitana no sintiera tanto el cambio y tras consentirla un poco asimiló la noticia: “Ya después le tuve que ir a comprar un juguete para que llegáramos con un regalito para la bebé y otro para Aitana, para que no se sintiera mal. Solamente así la pudimos compensar”.

Por su parte, él se dijo feliz de la llegada de su primera nieta que aseguró trajo la buena suerte, pues le atribuyó a la pequeña la buena noticia de su próxima participación en los premios de la Academia: “Yo estoy feliz porque como bien dices me estoy estrenando como abuelo y creo que la niña traía una torta basta grande que alcanzó para los papás y también para los abuelos. Estoy muy contento y muy feliz, la nena está hermosa, divina, la acabo de conocer unas horas después de que nació”, explicó el recién estrenado abuelo.