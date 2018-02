De manera oficial, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se han convertido en papás. La felicidad ha sido plena, no solo en sus corazones, también en el de los demás integrantes de la familia. A unas horas de haber sido revelada la noticia del nacimiento de la pequeña Kailani, su abuelo Eugenio Derbez no ha podido contener la gran emoción que lo embarga, dedicando uno de los mensajes más conmovedores para celebrar este instante, en el que la ilusión y las muestras de cariño han sido incontenibles.

Orgulloso de su hija Aislinn, Eugenio abrió su corazón para compartir uno de sus pensamientos más sinceros. El comediante rememoró sus inicios en la paternidad y las valiosas reflexiones que con el tiempo ha podido atesorar. “Hija hermosa. Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé... lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida…”, escribió Eugenio en sus primeras líneas.

A través de su cuenta de Instagram, el también productor de cine expresó sus emociones, haciendo un viaje en retrospectiva del empeño que ha puesto en su papel de padre a lo largo de todos estos años. Después de todo, Aislinn ha logrado realizar otro más de sus anhelados sueños, ahora en esta etapa de su vida. “Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal...”, agregó.

Pero eso no fue todo, Eugenio no pudo contener la gran emoción que vive en este instante en que ha debutado como abuelo, una circunstancia que lo mantiene muy entusiasmado. La experiencia de ver crecer a los hijos, rodearlos de amor, cariño y cuidados, ha sido para él algo inigualable, por eso quiso compartir este pensamiento con Aislinn, quien ahora da sus primeros pasos en esta experiencia para la que todo está listo. “Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un hij@...”

Para enaltecer este bello acontecimiento, Eugenio cerró su mensaje de mejor manera, dejando claro a su hija Aislinn que el amor que siente por ella es incondicional. Sin importar el tiempo que pase y las circunstancias, ese sentimiento será para siempre. “Bienvenidas las dos a esta, LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA. Y aunque ya seas mamá, siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí, tomado de tu mano. ¡Te amo profundamente! Mi hermosa hija, @aislinnderbez”, finalizó.

