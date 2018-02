Después de que Sarah Jessica Parker confirmara la noticia de que no habría una tercera parte de Sex and the city, los problemas entre ella y su colega Kim Cattrall –Samantha Jones en la película-han ido escalando y ahora las dos se encuentran en una guerra abierta. Ahora ha sido Kim quien ha acudido a su cuenta de Instagram para mandar un duro mensaje a quien dio vida a Carrie Bradshaw en la película.

“Mi mamá me preguntó hoy, ‘¿Cuándo te va a dejar en paz la hipócrita de Sarah Jessica Parker?’. Tu continuo tratar de llegar a mi es un doloroso recordatorio de que tan cruel fuiste en ese entonces y ahora”, escribió Kim en su red social. “Déjame dejar esto muy claro (por si aún no lo he hecho) no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo una última vez para que dejes de explotar nuestra tragedia para intentar restaurar tu ‘imagen de niña buena’”, finalizó.

Aunque Sarah no ha comentado nada al respecto, los fanáticos de ambas han hecho sus propias especulaciones y apuntan a que esta respuesta fue para un mensaje que escribió la ojiazul hace unos días en su cuenta de Instagram después de que el hermano de Kim, Cristopher Cattrall falleciera. “Mi querida Kim, todo mi amor y mis condolencias van para ti, tus seres queridos y para tu amado hermano”, fue el mensaje que escribió Parker.

La estadounidense fue la encargada de comunicarle a todos los seguidores de la serie que no habría una tercera parte de la película. “Estoy decepcionada. Teníamos este hermoso, divertido, conmovedor y alegre guión”, escribió y aunque no tuvo que señalar a los culpables, un día después, una fuente anónima declaró para el Daily Mail que era culpa de la británica y unas supuestas demandas sobre la película. La actriz de 61 años escribió un twit al día siguiente que decía: “Me desperté con una tormenta. La única demanda que yo hice fue que dije que no quería hacer una tercera película… ¡y eso fue en el 2016!”. ¿Qué pensarían las amigas, Samantha y Carrie de todo esto?

