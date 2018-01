¿Qué opinan Mia y Nina de las fotos de Andrea Legarreta que han causado furor?

Durante más de dos décadas, Andrea Legarreta ha sido el rostro amigable del programa matutino Hoy, si bien la conductora posee desde siempre un cuerpo escultural pocas veces utiliza prendas que lo dejan al descubierto, de ahí, que hayan causado furor las últimas publicaciones de la esposa de Erik Rubín en Instagram. Como pocas veces, Legarreta posó en un par de fotos en las que mostró su lado más sexy y con las que provocó los halagos de sus más de dos millones de seguidores.

Ante el revuelo que han generado estas imágenes, esta mañana, las fotos de Andrea fueron presentadas en la sección del programa Estrellas en la Red, ahí, la conductora aprovechó para hablar del tema: “Lo que me da mucha gracia es que en general siempre utilizó vestidos cortos. Ese es un vestido corto que al subir las piernas sobre la mesa pues, evidentemente, se ve más corto, pero no se ve nada, yo creo que es la luz la que hace que se vea como una foto sensual, pero no se me ve nada, no es nada que no vean aquí todos los días”, comentó Andrea.

También agradeció a sus seguidores por todos los comentarios que le han hecho llegar y aprovechó para contestar a aquellos que le preguntaron ‘¿Qué pensarán tus hijas de esas fotos?’: “Pensarán que le hecho ganas en el gimnasio, pensarán que para mi edad no estoy tan mal y pensarán que no se me ve nada y no tengo nada de qué avergonzarme”, explicó. Ya que tenía toda la atención de los televidentes, Andrea aprovechó el momento para felicitar a su esposo Erik Rubín por su cumpleaños: “Peloncito, Happy Birthday!”, finalizó.

En las comentadas imágenes, que ya se han viralizado, Andrea aparece luciendo un little black dresses posando a contra luz. Como nunca antes, la conductora mostró sus esculpidas piernas resultado de sus sesiones diarias de ejercicio, para darle un giro a estas fotos, Legarreta las acompañó de frases que la inspiran.

La primera publicación la realizó el pasado 27 de enero, según la ubicación del post de esta imagen, fue captada en Santo Domingo. Para acompañar la instantánea, la conductora citó una de sus frases favoritas del escritor mexicano Octavio Paz: “La mucha luz es como la mucha sombra. No deja ver”, escribió al lado de la imagen donde la conductora quiso jugar con la iluminación de la habitación y, vaya que lo consiguió, pues si bien su vestido estaba revelador el contraluz provocó que sólo se delineará su figura.

Después de conseguir 34 mil likes con su primera publicación, hace unas horas, Andrea se animó a compartir otra imagen de esta íntima sesión de fotos: “Dicen que todos necesitamos ese momento de oscuridad para ver qué es lo que realmente brilla en nuestras vidas”, escribió al lado de la instantánea que ya generó más de 54 mil likes.