La simpática respuesta de José Eduardo Derbez a los rumores del sexo de su sobrino

Está a un par de semanas de nacer y su sexo sigue siendo la gran incógnita. Luego de que durante un enlace con el programa Ventaneando, con motivo de los 22 años de la emisión, Eugenio Derbez dejara entrever que su hija Aislinn tendrá una niña, luego de que Pati Chapoy le preguntará por el nacimiento de su “nieta”, las reacciones no se han hecho esperar. Después de aquella declaración todos dieron por hecho que será una niña la nueva integrante del clan, de ahí que la prensa se haya volcado en todo la familia para confirmar la noticia.

Si bien tanto Aislinn como Mauricio Ochmann han decidido mantener el misterio, al cuestionar a José Eduardo Derbez, hermano de la actriz, él hizo honor a su apellido y respondió como todo un Derbez a la supuesta indiscreción de su papá: “Que lo regañe, si lo soltó que lo regañe, qué tal que la iba a vender, es cosa de ella”, comentó divertido durante un evento en el que coincidió con Luis Fonsi y Jacky Bracamontes.

Aunque en realidad no sabemos si Eugenio de verdad reveló el sexo del bebé sin querer, la semana pasada, durante su viaje relámpago a la Ciudad de México, donde ofreció una función de la obra de teatro Lucas, Mauricio Ochmann aseguró que ni ellos saben qué será: “Estoy feliz, feliz, pero me tengo que ir corriendo porque si no me deja el avión y me pegan de aquel lado. Ahorita estamos en Los Ángeles, ya mi mujer no puede viajar, entonces allá estaremos. Estamos muy contentos y listos”, comentó el actor a Televisa Espectáculos antes de regresar a Hollywood donde vive con Aislinn y donde nacerá su hijo.

Listos para recibir a su primer hijo, los actores cuentan los días para conocerlo, una aventura que han disfrutado al máximo. A través de su cuenta de Instagram, Aislinn le dedicó un lindo mensaje a su esposo a quien agradeció por su apoyo: “He disfrutado cada día más este proceso gracias a ti, tu apoyo, paciencia, presencia, cuidados, ayuda, y amor incondicional @mauochmann y aunque se empieza a poner cada día un poquito más difícil siempre has estado ahí al pie del cañón, en las buenas y en las nada buenas “, escribió.

