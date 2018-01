¡Date night! Jacky Bracamontes y Martín Fuentes de concierto con Timbiriche

Convertidos en dos fanáticos, Jacqueline Bracamontes y su esposo, Martín Fuentes, disfrutaron de una noche inolvidable y muy divertida en el concierto de Timbiriche. Se dice que la música puede transportarte a distintas épocas y en esta ocasión Jacky lo comprobó recordando algunos de sus mejores momentos con esta banda que se hizo tan popular en la década de los 90s.

La noche comenzó con un “calentamiento de garganta” en donde la guapa conductora sacó sus mejores notas grabándose frente al espejo con la canción de Con todos menos conmigo sonando en el fondo. Después, emprendieron camino junto a varios amigos entre quienes estaban Jan y Andrea Legarreta, -esposa y fan número uno de Erik Rubín- con sus hijas.

“¡Volví a ser niña! Gracias Timbiriche, los amo”, escribía la modelo emocionada y con un poco de nostalgia en una de las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. Sentados en primera fila y haciendo participe a todos sus seguidores del concierto, Jacky publicó varios videos en sus historias en donde se le ve divirtiéndose como niña y coreando los mejores éxitos de la agrupación como Si no es ahora, Juntos, México, Tú y yo somos uno mismo y La vida es mejor cantando¸ llenando a quienes los vieron de mucha nostalgia.

Por supuesto que las canciones románticas no podían faltar y mientras que la pareja cantaba Solo tú, solo yo los abrazos y caricias entre Martín y su esposa no se hicieron esperar. Guapísima como siempre, Bracamontes vistió con un suéter rojo que combinó con el apasionado tono de sus labios, mientras que Martín prefirió un look más sobrio en negro, y los dos posaron junto a los integrantes de la banda, entre ellos Benny Ibarra a quien le escribieron, “Benny, te queremos”.

Demostrando que no hubo mayor fanática entre el público de la noche de ayer, Jacky saltó y cantó a todo pulmón durante toda la noche. Y para cerrar con broche de oro, se coló a la tradicional selfie que se toma el grupo con su audiencia al final del concierto, en la cual se puede ver a la mexicana gritando y levantando los brazos con mucha emoción detrás de ellos. “¡Así o más fan! 😱😱😱 ¡Encuentren a la loca de rojo en esta foto! 😂🤣😵😍❤️ #senotaquesoyfan #fan #megafan #timbiriche”, escribió junto a la imagen.

