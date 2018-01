La temporada de premios en Hollywood continúa y esta vez es el Sindicato de Actores el encargado de premiar a lo mejor del cine y la televisión en los SAG Awards. Lo que hace tan especial a esta entrega es que son los mismos actores quienes premian a sus compañeros en una noche llena de glamour y de sorpresas presentada por Kristen Bell, quien además es la primera mujer en conducirlos. Acercándonos cada vez más a la entrega de los premios Oscar, aquí te decimos quiénes fueron los coronados en este año:

Mejor Actuación Masculina en una Película de TV o Serie Limitada

Alexander Skarsgård, Big Little Lies

Mejor Actuación Masculina en una Serie de Comedia

William H. Macy, Shameless

Mejor Actuación Femenina en una Serie de Comedia

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Mejor Actuación Femenina en una Película de TV o Serie Limitada

Nicole Kidman, Big Little Lies

Mejor Elenco en una serie de comedia

Veep

Mejor Actuación Masculina en una Serie de Drama

Sterling K. Brown, This Is Us

Mejor Actuación Femenina en una Serie Femenina

Claire Foy, The Crown

Mejor Actuación de un Elenco en una Serie de Drama

This Is Us

Mejor Actuación Femenina en un Rol de Reparto en una Película

Allison Janney, I, Tonya

Mejor Actuación Masculina en un Rol de Reparto en una Película

Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actuación Femenina en un Rol Principal de una Película

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Actuación Masculina en un Rol Principal de una Película

Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor Actuación como Elenco en una Película

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Premio de honor a mejor trayectoria

Morgan Freeman