¿Recuerdas a Guy Ecker? Así luce hoy el galán de las telenovelas

Como si el tiempo no pasara por él, así luce hoy Guy Ecker, el galán de telenovelas que se mantiene tan jovial como desde hace varios años. Esta vez, hizo su reaparición en una alfombra roja celebrada en la ciudad de Miami, a la cual se dieron cita otras celebridades con las que posó para la lente. Impecable y regalando una sonrisa, hizo acto de presencia en esta fiesta con motivo de la presentación del más reciente proyecto en el que participa, una serie televisiva que lleva por nombre El Recluso, y en la cual interpretará el papel del villano.

Puntual a la cita, Ecker desfiló por la red carpet con un look de traje gris y camisa blanca, una elección que combinó la elegancia con un toque casual, el cual le vino perfecto para esta cita en la que robó cámara. Por supuesto, el galán de la televisión regaló una gran sonrisa y posó para los fotógrafos que no le perdieron la pista durante todo el evento. A diferencia de otras ocasiones, se dejó ver con un poco de barba, eso sí, conservando el mismo estilo de peinado con el que casi siempre lo hemos visto.

Lo cierto es que a sus 58 años continúa arrebatando suspiros, basta con leer los miles de piropos que a diario recibe en sus redes sociales. Pero lejos de cualquier tratamiento estético, Ecker ha confesado cuál es el secreto que lo ha mantenido radiante todo este tiempo, uno que además lo llena de grandes satisfacciones. “La familia es lo que a uno le da mucha energía para seguir enfrentando la vida y el trabajo…”, explicaba hace algunos años en entrevista para Imagen Televisión, asegurando que jugar con sus hijos y estar pendiente de ellos le permitía estar activo.

A diferencia de otras celebridades, el brasileño ha sido claro con su postura respecto a las cirugías estéticas, pues prefiere mantenerse radiante y consentirse de otras maneras. “No, cirugías de ese estilo, no... todavía sigo tal y como dios me trajo al mundo… Los spas, manicure, pedicure, masaje, todos los días si pudiera...”, comentó durante la charla que concedió al medio antes citado. Lo cierto es que gracias a esta actitud ha podido alcanzar su propósito y para muestra esta reciente alfombra en la que logró brillar al máximo.

Sobre su apariencia física, el protagonista de telenovelas como La Mentira fue claro, prefiere disfrutar cada año vivido y permitir que el tiempo haga su trabajo, aunque confesó como quién le gustaría verse en algunos años. “A mí me encantaría ser como un Sean Connery que con la edad la gente siguiera diciendo, 'se ve todavía bien y no requiere de mayores esfuerzos para lucir bien'. Cirugías no las descarto, pero espero no tener que hacerlo…”, dijo.