‘Forever young!’ Jacky Bracamontes y Martín Fuentes lucen igualitos que hace siete años

“No hemos cambiado nadita mi @Jackybrv y yo. Foto del 2010, mi Jacky está más hermosa ahora en el 2018”, fue la frase que Martín Fuentes eligió para acompañar una foto con la que recordó los inicios de su historia de amor con su esposa y mamá de sus tres hijas Jacky Bracamontes. Tan unidos como ahora, en la imagen, que ya generó más de 8 mil likes, aparecen los novios durante un viaje a Dubái.

Al hacer un comparativo de la foto del pasado y de una actual, efectivamente podemos comprobar que el tiempo no ha pasado por la pareja. Tan enamorados como siempre, Jacky y Martín aparecen abrazados y muy felices a unos meses de que sus caminos se cruzaron gracias a su Cupido, Maky quien fungió como conexión entre ellos.

Fue en abril de 2010 cuando gracias a la esposa de Juan Soler, Jacky y Martín se conocieron. Según ha relatado la conductora de La Voz… México, conoció a su esposo en una cita a ciegas en la que desde el primer momento supo que él sería el padre de sus hijos.

“Tuve la fortuna de que Maky, mi adorada Maky pensara en Martín. Un día estábamos desayunando y me dijo ‘ya sé a quién te voy a presentar, ¿conoces a Martín Fuentes?’, yo le dije ‘no, no lo conozco’, ‘ pues te lo voy a presentar”, relató Jacky el año pasado en entrevista para Suelta la Sopa.

Confiando plenamente en el prospecto de su amiga para ella, la tapatía confesó que lo de ella con Martín fue amor a primera vista: “Lo vi y me encantó. Físicamente me encantó, lo vi, iba yo caminando con Maky y dije ‘sí’, o sea, de que me gusta sí. Aunque lo que sí te digo es que Martín andaba en otra onda (muy rumbero) y yo le dije ‘es que yo eso no’, entonces él me dijo, ‘ok, yo le freno pero tú acelérale tantito’, porque yo nunca he sido fiestera soy muy tranquila. Dicen que polos opuestos se atraen y esté sÍ fue el caso, somos totalmente opuestos”, confesó la conductora quien en octubre pasado celebró su sexto aniversario de bodas.