A veces es necesario pararse y respirar, esta es la filosofía de vida que ha seguido Aislinn Derbez en el último mes. Siempre ante un cambio radical e importante es necesario darse un break, una pausa para disfrutar y agradecer cada momento y qué mejor que hacerlo rodeada de la gente más especial. La actriz ha estado acompañada de su dream team, su esposo, Mauricio Ochmann y la hija de este, Lorenza Ochmann para rodear al bebé que viene en camino de puro amor.

Haciendo alusión al famoso himno de los Beatles, All you need is love, los tres se divirtieron posando para un photoshoot al estilo de la banda británica. Obviamente el fotógrafo no podía ser nadie más que Vadhir, quien también ha estado consintiendo a su hermana mayor en la recta final de su embarazo pues está ansioso por convertirse en tío. Junto a la imagen la guapa mexicana escribió: “A veces es necesario parar todo y hacer una pausa para darse un respiro porque lo que se viene este año está cañón... 😱👼🏻😍💜 Los amoooooo @mauochmann @lorochmann. Gracias a @vadhird que toma fotos muy padres 👏🏼”.

El nuevo integrante de la familia Derbez ha sido un bebé muy deseado y es que desde que la pareja se enteró de que Aislinn estaba embarazada, ambos han hecho de todo para preparase para este gran acontecimiento. La emoción está en su máxima expresión y es que la cuenta regresiva ha comenzado pues la hija mayor de Eugenio Derbez se encuentra en su octavo mes de embarazo.

Hace unos días, Aislinn presumió la fotografía más reciente de su pancita haciendo notar lo avanzado que se encuentra su estado. Queriendo tomar el último mes con mucha tranquilidad, la protagonista de Hazlo como hombre ha compartido sus actividades, la mayoría de ellas, acompañada por su familia en California –pues ahí han decidido tener a su bebé-. Desde paseos en bicicleta hasta sesiones de yoga, la guapa ojiverde prepara su mente y su cuerpo para la maternidad. Siempre apoyándose en su esposo, quién ha sido pieza clave para disfrutar al máximo de este proceso y con quien sin duda, seguirá acumulando experiencias maravillosas.

